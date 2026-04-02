قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 13 فروردین - 08:00

ارز

قیمت (تومان)

دلار آمریکا

۱۵۸٬۵۴۵

یورو

۱۸۳٬۲۸۰

درهم امارات

۴۳٬۱۸۹

پوند انگلستان

۲۱۱٬۷۱۰

لیر ترکیه

۳٬۵۷۰

دینار عراق

۱۲۳

یوان چین

۲۲٬۹۷۰

ین ژاپن

۹۹٬۴۳۹

دلار کانادا

۱۱۴٬۶۳۰

درام ارمنستان

۴۵۰

افغان افغانستان

۲٬۵۱۴

ریال عربستان

۴۲٬۳۱۹
منبع اقتصاد24
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
