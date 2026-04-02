قیمت انواع لپ تاپ ایسوس امروز + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسوس (ASUS) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
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قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS
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نام محصول
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مدل پردازنده
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اندازه صفحه نمایش
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حافظه رم
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قیمت (تومان)
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لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook E410KA Celeron N4500 4GB 64GB
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Celeron
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14
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4GB
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28,200,000
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لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook E410KA Celeron N6000 4GB 64GB
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Celeron
|
14
|
4GB
|
29,100,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook Go 14 E410KA Pentium N6000 4GB ۶۴GB
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Pentium
|
14
|
4GB
|
30,100,000
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لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook E410KA Celeron N4500 4GB 256GB 64GB
|
Celeron
|
14
|
4GB
|
33,830,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook Go 14 E410KA Pentium N6000 4GB 512GB
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Pentium
|
14
|
4GB
|
37,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook E410KA Celeron N4500 4GB 512GB 64GB
|
Celeron
|
14
|
4GB
|
38,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook Go 15 E1504GA i3 N305 4GB 512GB
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Core i3
|
15.6
|
4GB
|
48,950,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook E1504GA i3 N305 4GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
4GB
|
51,100,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 4GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
4GB
|
51,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 8GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
8GB
|
52,050,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 8GB 256GB
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Core i3
|
14
|
8GB
|
53,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 4GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
4GB
|
54,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 12GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
12GB
|
54,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook Go 15 E1504GA i3 N305 4GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
4GB
|
54,999,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 4GB 128GB
|
Core i3
|
15.6
|
4GB
|
55,000,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 8GB 512GB
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Core i3
|
14
|
8GB
|
56,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook Go 15 E1504FA R5 7520U 8GB 512GB
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
57,300,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i3 1315U 8GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
8GB
|
57,200,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 16GB 256GB
|
Core i3
|
14
|
16GB
|
61,900,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 12GB 256GB
|
Core i3
|
14
|
12GB
|
60,100,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 8GB 128GB
|
Core i3
|
15.6
|
8GB
|
61,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook Go 15 L1504FA R3 7320U 8GB 1TB
|
Ryzen ۳
|
15.6
|
8GB
|
61,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 16GB 128GB
|
Core i3
|
15.6
|
16GB
|
61,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i3 1315U 8GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
8GB
|
61,200,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 12GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
12GB
|
61,800,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 12GB 256GB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
12GB
|
62,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 16GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
16GB
|
63,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i3 1315U 12GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
12GB
|
63,800,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 8GB 1TB
|
Core i3
|
14
|
8GB
|
64,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i3 1315U 12GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
12GB
|
64,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 R1605VA i3 1315U 8GB 512GB
|
Core i3
|
16
|
8GB
|
66,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 16GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
16GB
|
66,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 8GB 512GB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
8GB
|
66,900,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 24GB 256GB
|
Core i3
|
14
|
24GB
|
66,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 12GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
12GB
|
67,100,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i3 1315U 20GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
20GB
|
68,000,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 24GB 512GB
|
Core i3
|
14
|
24GB
|
68,400,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 20GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
20GB
|
68,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 16GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
16GB
|
68,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook Go 15 E1504GA i3 N305 4GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
4GB
|
68,888,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 12GB 1TB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
12GB
|
68,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 20GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
20GB
|
69,400,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 16GB 1TB
|
Core i3
|
14
|
16GB
|
70,100,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 5 120U 8GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
8GB
|
70,200,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i5 1334U 8GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
70,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i5 1334U 8GB 512GB Intel
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
71,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 16GB 512GB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
16GB
|
71,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 8GB 1TB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
8GB
|
71,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 16GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
16GB
|
71,250,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 8GB 1TB FingerPrint – Backlit
|
Core i3
|
15.6
|
8GB
|
72,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 8GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
73,800,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 R1504VA Core 5 120U 8GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
8GB
|
73,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i5 1334U 16GB 512GB Intel
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
74,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook F1504VA Core 5 120U 16GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
74,800,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 12GB 1TB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
12GB
|
74,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i5 1334U 12GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
75,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i5 1334U 12GB 512GB Intel
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
75,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 12GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
12GB
|
75,800,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 8GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
75,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 M1605YA R5 7430U 8GB 512GB
|
Ryzen 5
|
16
|
8GB
|
75,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 16GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
16GB
|
76,000,000
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook X1404VA i3 1315U 24GB 1TB
|
Core i3
|
14
|
24GB
|
76,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook X1407QA SnapDragon X126100 16GB 512GB
|
|
14
|
16GB
|
76,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 16GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
77,300,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 5 120U 16GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
77,300,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook X1404VA i7 1355U 8GB 512GB
|
Core i7
|
14
|
8GB
|
77,200,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 8GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
8 گیگابایت
|
77,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 32GB 128GB
|
Core i3
|
15.6
|
32GB
|
79,800,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i5 1334U 16GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
79,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i5 1334U 16GB 512GB Intel
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
79,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook X1404VA i7 1355U 12GB 512GB
|
Core i7
|
14
|
12GB
|
79,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook 14 X1404VA i5 1334U 16GB 1TB Iris Xe
|
Core i5
|
14
|
16GB
|
79,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 32GB 256GB
|
Core i3
|
15.6
|
32GB
|
82,200,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 16GB 512GB Intel
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
82,200,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 R1504VA i7 1355U 16GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
82,300,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 8GB 512GB
|
Core 7
|
15.6
|
8GB
|
82,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 F1605VA Core i7 1355U 16GB 512GB
|
Core i7
|
16
|
16GB
|
82,800,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 16GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
83,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook X1404VA i7 1355U 16GB 512GB
|
Core i7
|
14
|
16GB
|
83,050,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i5 1334U 8GB 1TB
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
83,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 12GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
12GB
|
83,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 24GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
84,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i5 13420H 16GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
84,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 16GB 512GB Intel
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
85,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 32GB 512GB
|
Core i3
|
15.6
|
32GB
|
85,200,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 8GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
8 گیگابایت
|
85,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook P1403CVA i5 13420H 8GB 512GB
|
Core i5
|
14
|
8GB
|
85,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 12GB 512GB Intel
|
Core i7
|
15.6
|
12GB
|
85,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 5 120U 16GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
86,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 R1504VA Core 5 120U 16GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
86,300,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i3 1315U 24GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
24GB
|
86,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 24GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
24GB
|
87,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook X1404VA i7 1355U 12GB 1TB
|
Core i7
|
14
|
12GB
|
87,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 16GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
16 گیگابایت
|
87,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 16GB 1TB
|
Ryzen 7
|
16
|
16GB
|
87,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 12GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
12GB
|
80,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 8GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
80,100,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i5 13420H 8GB 512GB IPS-Fingerprint
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
80,100,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 12GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
12 گیگابایت
|
80,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i5 1334U 8GB 1TB Intel
|
Core i5
|
15.6
|
8GB
|
80,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 16GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
81,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i5 1334U 16GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
81,350,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 16GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
81,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 R1605VA i5 1335U 16GB 512GB
|
Core i5
|
16
|
16GB
|
81,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 8GB 1TB
|
Core 7
|
15.6
|
8GB
|
91,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 8GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
8GB
|
82,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 16GB 512GB
|
Core 7
|
15.6
|
12GB
|
89,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 24GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
92,700,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 16GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
16 گیگابایت
|
96,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 24GB 1TB
|
Core 7
|
15.6
|
16GB
|
98,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i7 1355U 24GB 1TB FingerPrint - Backlit
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook X1404VA i7 1355U 16GB 1TB
|
Core i7
|
14
|
16GB
|
90,800,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 16GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
90,700,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 16GB 512GB
|
Core 7
|
15.6
|
12GB
|
89,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 F1605VA Core i7 1355U 16GB 1TB
|
Core i7
|
16
|
16GB
|
91,400,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 12GB 1TB
|
Core 7
|
15.6
|
12GB
|
94,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 24GB 512GB
|
Core 7
|
15.6
|
16GB
|
89,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 40GB 512GB
|
Core 7
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i7 1355U 16GB 512GB FingerPrint - Backlit
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
88,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 24GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
88,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 16GB 1TB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
88,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 12GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
12 گیگابایت
|
88,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i7 1355U 16GB 512GB FingerPrint - Backlit
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
89,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 40GB 1TB
|
Core 7
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i7 1355U 24GB 512GB FingerPrint - Backlit
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
93,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 16GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
98,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 24GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
98,600,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 A1504VA i7 1355U 16GB 1TB FingerPrint - Backlit
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
98,400,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 16GB 1TB
|
Core 7
|
15.6
|
16GB
|
98,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 40GB 2TB
|
Core 7
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VA i7 1355U 16GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
93,400,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 16GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
93,400,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 16GB 512GB IPS - Backlite
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
93,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1 P1503CV i5 13420H 16GB 1TB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
93,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 M1605YA R7 7730U 24GB 1TB
|
Ryzen 7
|
16
|
24GB
|
93,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1 P1503CV i5 13420H 24GB 512GB
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
94,300,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 8GB 512GB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
94,500,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 8GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
95,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i5 13420H 16GB 1TB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
95,000,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA i3 1315U 32GB 1TB
|
Core i3
|
15.6
|
32GB
|
95,500,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 40GB 512GB
|
Core 5
|
15.6
|
40GB
|
96,900,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 24GB 1TB
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
96,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook P1403CVA i5 13420H 16GB 512GB
|
Core i5
|
14
|
16GB
|
97,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook F1504VA Core 5 120U 24GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
24GB
|
97,900,000
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1504VAP Core 7 150U 16GB 1TB
|
Core 7
|
15.6
|
16GB
|
98,000,000
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 24GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 16GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 40GB 1TB
|
Core 5
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 24GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
24 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 24GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 17.3 اینچ ایسوس مدل TUF Gaming FA706NFR R7 7435HS 8GB 512GB RTX 2050
|
Ryzen 7
|
17.3
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 16GB 1TB IPS - Backlite
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming A15 FA506NCR R7 7435HS 8GB 512GB RTX3050
|
Ryzen 7
|
15.6
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 8GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 16GB 2TB
|
Core 5
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 8GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 16GB 512GB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 16GB 2TB
|
Core i5
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 24GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 24GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 24GB 2TB
|
Core 5
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 24GB 512GB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Expert Book P1503CVA i7 13620H 16GB 1TB Fingerprint
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 40GB 1TB
|
Core i5
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 16GB 2TB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Zenbook 14 OLED Q415MA Ultra 5 125H 8GB 512GB
|
Ultra 5
|
14
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 24GB 2TB
|
Core i5
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming A15 FA506NF R5 7535HS 8GB 1TB RTX2050
|
Ryzen 5
|
15.6
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ 17.3 اینچ ایسوس مدل TUF Gaming FA706NFR R7 7435HS 16GB 512GB RTX 2050
|
Ryzen 7
|
17.3
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 20GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
20GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 16GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 24GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 32GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 16GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV i7 1355U 24GB 512GB
|
Core i7
|
14
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل VivoBook 16 X1605VA i9 13900H 16GB 1TB
|
Core i9
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 24GB 2TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
24 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook P1504CVA Core 5 120U 40GB 2TB
|
Core 5
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 A1502VA i9 13900H 24GB 1TB
|
Core i9
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 24GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 24GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 8GB 2TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook X1504VA Core 7 ۱۵۰U 24GB 2TB
|
Core 7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 32GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
32 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 24GB 2TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 24GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 20GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
20GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 40GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
40 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 24GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 20GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i5 13420H 40GB 2TB
|
Core i5
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050
|
Core 5
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 16GB 2TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 32GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 A1502VA i9 13900H 40GB 1TB
|
Core i9
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 1TB RTX 3050
|
Core 5
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 40GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
40 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 12GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
12GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook A1502VA i7 13620H 32GB 2TB
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Expert Book P1503CVA i7 13620H 32GB 1TB Fingerprint
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 32GB 512GB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 12GB 512GB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
12GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 48GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
48 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 40GB 512GB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 16GB 512GB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 32GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 12GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
12GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 32GB 512GB
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 32GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 32GB 2TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
32 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 12GB 1TB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
12GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook Pro Q533MJ Ultra 7 155H 16GB 1TB RTX3050
|
Ultra 7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 16GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 24GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 16GB 1TB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 32GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook 15 A1502VA i9 13900H 40GB 2TB
|
Core i9
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 32GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
32 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i7 12700H 16GB 1TB RTX3050
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 40GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
48 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 40GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 8GB 512GB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
8GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Zenbook 14 UX3405CA Ultra 7 255H 16GB 512GB
|
Ultra 7
|
14
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA i7 13620H 32GB 1TB
|
Core i7
|
15.6
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 24GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 1TB RTX 4050
|
Core 5
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Zenbook S14 UX5406SA Ultra 7 256V 16GB 1TB به همراه قلم
|
Ultra 7
|
14
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 12GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
12GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook P5405CSA Ultra 7 258V 32GB 1TB
|
Ultra 7
|
14
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل TUF Gaming F17 FX707VU4 i7 13620H 16GB 512GB RTX4050
|
Core i7
|
17.3
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 64GB 512GB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
64 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 32GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 16GB 2TB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 40GB 1TB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 16GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل TUF Gaming F17 FX707VU4 i7 13620H 16GB 1TB RTX4050
|
Core i7
|
17.3
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 24GB 1TB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 64GB 1TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
64 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 24GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل TUF Gaming F17 FX707VU4 i7 13620H 24GB 1TB RTX4050
|
Core i7
|
17.3
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 32GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 44GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
44GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 32GB 512GB RTX 4050
|
Core 5
|
16
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605VC i7 13620H 40GB 2TB RTX3050
|
Core i7
|
16
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FA608UH R7 260 16GB 1TB RTX 5050
|
Ryzen 7
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX507VV i7 13620H 16GB 512GB RTX4060
|
Core i7
|
15.6
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 44GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
44GB
|
#########
|
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B1503CVA Core 5 120U 64GB 2TB
|
Core 5
|
15.6 اینچ
|
64 گیگابایت
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 48GB 512GB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
48GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook P1503CVA i7 13620H 64GB 1TB IPS
|
Core i7
|
15.6
|
64GB
|
#########
|
لپ تاپ 17.3 اینچ ایسوس مدل TUF Gaming FA706NFR R7 7435HS 64GB 1TB RTX 2050
|
Ryzen 7
|
17.3
|
64GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 32GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Zenbook S14 UX5406SA Ultra 7 256V 16GB 2TB
|
Ultra 7
|
14
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 48GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
48GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 40GB 512GB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook 14 UX3405CA Ultra 9 285H 32GB 1TB
|
Ultra 9
|
14
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 48GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
48GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 48GB 1TB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
48GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 40GB 2TB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
40GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 64GB 1TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
64GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 48GB 2TB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
48GB
|
#########
|
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 64GB 512GB RTX 4050
|
Core i7
|
16
|
64GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX608JMR i7 14650HX 32GB 1TB RTX 5060
|
Core i7
|
16
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 64GB 2TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
64GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Strix G16 G615JMR i7 14650HX 24GB 1TB RTX 5060
|
Core i7
|
16
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Strix G16 G614JV i7 13650HX 16GB 1TB RTX4060
|
Core i7
|
16
|
16GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming FA607NUG R7 7445HS 64GB 4TB RTX 4050
|
Ryzen 7
|
16inch
|
64GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Strix G16 G615JMR i7 14650HX 24GB 2TB RTX 5060
|
Core i7
|
16
|
24GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming A16 FA608UP R9 270 32GB 1TB RTX 5070
|
Ryzen 9
|
16
|
32GB
|
#########
|
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Strix G635LX ULTRA 9 275HX 64GB 4TB RTX 5090
|
Ultra 9
|
16
|
64GB
|
#########