قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

قیمت دستگاه های ماینر

مدل دستگاه 

تاریخ عرضه 

نرخ هش 

مصرف برق 

الگوریتم 

درآمد روزانه 

قیمت 

Bitmain Antminer U3S23HBitmain Antminer U3S23H

Jan-26

1.16 Ph/s

11020W

SHA-256

$42.63

$29,184

Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3UBitmain Antminer S21E XP Hyd 3U

Nov-24

860.00 Th/s

11180W

SHA-256

$31.62

$17,285

Bitmain Antminer Z15 ProBitmain Antminer Z15 Pro

Jun-23

840.00 kh/s

2560W

Equihash

$25.89

$5,828

Bitmain Antminer X9Bitmain Antminer X9

Jul-26

1.00 Mh/s

2500W

RandomX

$24.91

$5,999

Iceriver AE3Iceriver AE3

Nov-25

2.00 Gh/s

3400W

zkSNARK

$21.61

$6,067

Bitmain Antminer S23 HydBitmain Antminer S23 Hyd

Jan-26

580.00 Th/s

5510W

SHA-256

$21.34

$14,501

Bitmain Antminer L11 Hyd 6UBitmain Antminer L11 Hyd 6U

Oct-25

33.00 Gh/s

5676W

Scrypt

$20.68

$16,286

VolcMiner D1 HydroVolcMiner D1 Hydro

Feb-25

30.00 Gh/s

7600W

Scrypt

$18.80

$10,931

Bitmain Antminer S21 XP+ HydBitmain Antminer S21 XP+ Hyd

Jul-25

500.00 Th/s

5500W

SHA-256

$18.40

$10,194

Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500TBitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500T

Mar-25

500.00 Th/s

7450W

SHA-256

$18.40

$7,547

Bitmain Antminer S21 XP HydroBitmain Antminer S21 XP Hydro

Sep-24

473.00 Th/s

5676W

SHA-256

$17.41

$9,426

Bitmain Antminer U2L9HBitmain Antminer U2L9H

Nov-25

27.00 Gh/s

5670W

Scrypt

$16.92

$10,344

Bitmain Antminer S23 ImmersionBitmain Antminer S23 Immersion

Jan-26

442.00 Th/s

5300W

SHA-256

$16.27

$10,138

Bitmain Antminer S21E XP HYD 430TBitmain Antminer S21E XP HYD 430T

Nov-24

430.00 Th/s

5590W

SHA-256

$15.83

$17,077

Jasminer X44-PJasminer X44-P

Jul-25

23.40 Gh/s

2550W

Ethash4G

$14.83

$14,495

Bitmain Antminer Z15Bitmain Antminer Z15

Jun-20

420.00 kh/s

1510W

Equihash

$14.45

$3,425

Bitmain Antminer L11 ProBitmain Antminer L11 Pro

Sep-25

21.00 Gh/s

3610W

Scrypt

$13.16

$9,669

ElphaPex DG2 20GElphaPex DG2 20G

Jun-25

20.00 Gh/s

3800W

Scrypt

$12.54

$8,400

Bitmain Antminer L11Bitmain Antminer L11

Sep-25

20.00 Gh/s

3680W

Scrypt

$12.54

$8,536

VolcMiner D3VolcMiner D3

Jan-26

20.00 Gh/s

3580W

Scrypt

$12.54

$8,199

Bitmain Antminer S21 HydroBitmain Antminer S21 Hydro

Apr-24

335.00 Th/s

5360W

SHA-256

$12.33

$5,655

Bitmain Antminer S21+ HydroBitmain Antminer S21+ Hydro

Feb-25

319.00 Th/s

4785W

SHA-256

$11.74

$4,884

MicroBT Whatsminer M66S+MicroBT Whatsminer M66S+

Jul-24

318.00 Th/s

4975W

SHA-256

$11.71

$7,244

Bitmain Antminer S23Bitmain Antminer S23

Jan-26

318.00 Th/s

3500W

SHA-256

$11.71

$7,989

VolcMiner D1VolcMiner D1

Nov-24

18.50 Gh/s

3900W

Scrypt

$11.60

$10,521

Bitmain Antminer S21 Immersion 300TBitmain Antminer S21 Immersion 300T

Oct-24

301.00 Th/s

5569W

SHA-256

$11.08

$7,743

Bitmain Antminer L9 17.6GhBitmain Antminer L9 17.6Gh

May-24

17.60 Gh/s

3570W

Scrypt

$11.03

$5,523

MicroBT Whatsminer M66SMicroBT Whatsminer M66S

Nov-23

298.00 Th/s

5513W

SHA-256

$10.97

$7,971

iPollo G1iPollo G1

Dec-20

36.00 h/s

2800W

Cuckatoo32

$10.84

$7,092

Bitmain Antminer S21e HYDBitmain Antminer S21e HYD

Apr-25

288.00 Th/s

4869W

SHA-256

$10.60

$3,466

Bombax EZ100-PROBombax EZ100-PRO

Jun-24

15.50 Gh/s

3100W

Ethash4G

$10.21

$14,464

Bitmain Antminer L9 16GhBitmain Antminer L9 16Gh

May-24

16.00 Gh/s

3360W

Scrypt

$10.03

$5,398

Bitmain Antminer S21 XPBitmain Antminer S21 XP

Oct-24

270.00 Th/s

3645W

SHA-256

$9.94

$4,763

ElphaPex DG1+ElphaPex DG1+

Apr-24

14.40 Gh/s

3950W

Scrypt

$9.03

4,769

Bitmain Antminer S21 Immersion 239TBitmain Antminer S21 Immersion 239T

Oct-25

239.00 Th/s

3824W

SHA-256

$8.80

3,479

Bitmain Antminer S21 ProBitmain Antminer S21 Pro

Jul-24

234.00 Th/s

3510W

SHA-256

$8.62

3,494

Bombax EZ100Bombax EZ100

Jun-24

12.50 Gh/s

2300W

Ethash4G

$8.36

13,131

Bitmain Antminer KS7 40TBitmain Antminer KS7 40T

May-25

40.00 Th/s

3080W

kHeavyHash

$8.31

6,653

Bitdeer SealMiner A2 Air CoolingBitdeer SealMiner A2 Air Cooling

Mar-25

220.00 Th/s

3630W

SHA-256

$8.10

3,686

Canaan Avalon A15 Pro 218TCanaan Avalon A15 Pro 218T

Feb-25

218.00 Th/s

3662W

SHA-256

$8.03

3,428

Bitmain Antminer S21+Bitmain Antminer S21+

Feb-25

216.00 Th/s

3564W

SHA-256

$7.95

3,487

Iceriver AE2Iceriver AE2

Jul-25

720.00 Mh/s

1200W

zkSNARK

$7.78

2,929

Canaan Avalon A15XP 206TCanaan Avalon A15XP 206T

Dec-24

206.00 Th/s

3367W

SHA-256

$7.59

3,471

Bitmain Antminer S21Bitmain Antminer S21

Jan-24

200.00 Th/s

3500W

SHA-256

$7.36

2,840

MicroBT Whatsminer M60S+MicroBT Whatsminer M60S+

Aug-24

200.00 Th/s

3600W

SHA-256

$7.36

$3,029

MicroBT Whatsminer M56 HydroMicroBT Whatsminer M56 Hydro

Jan-23

192.00 Th/s

3306W

SHA-256

$7.07

2,371

Bitmain Antminer T21Bitmain Antminer T21

Jan-24

190.00 Th/s

3610W

SHA-256

$7.00

2,499

Bitmain Antminer Z15eBitmain Antminer Z15e

Nov-21

200.00 kh/s

1510W

Equihash

$6.88

4,214

Canaan Avalon 1566Canaan Avalon 1566

Oct-24

185.00 Th/s

3420W

SHA-256

$6.81

$2,679

iPollo V2iPollo V2

Nov-24

10.00 Gh/s

1500W

Ethash4G

$6.77

7,397

MicroBT Whatsminer M60SMicroBT Whatsminer M60S

Oct-23

170.00 Th/s

3150W

SHA-256

$6.26

3,342

Bitmain Antminer E11Bitmain Antminer E11

Jan-25

9.00 Gh/s

2340W

Ethash4G

$6.13

5,999

Fluminer L3Fluminer L3

Jan-26

9.50 Gh/s

1700W

Scrypt

$5.96

2,586

Goldshell AE MAX IIGoldshell AE MAX II

Jul-25

540.00 Mh/s

3200W

zkSNARK

$5.84

1,803

Bitmain Antminer X5Bitmain Antminer X5

Sep-23

212.00 kh/s

1350W

RandomX

$5.28

3,208

Bitmain Antminer D9Bitmain Antminer D9

Feb-23

1.77 Th/s

2850W

X11

$5.12

3,106

Innosilicon A9++ ZMasterInnosilicon A9++ ZMaster

May-19

140.00 kh/s

1550W

Equihash

$4.82

2,092

Bitmain Antminer Z11Bitmain Antminer Z11

Apr-19

135.00 kh/s

1418W

Equihash

$4.64

2,471

Fluminer T3Fluminer T3

Oct-25

115.00 Th/s

1700W

SHA-256

$4.24

1,937

Innosilicon A9+ ZMasterInnosilicon A9+ ZMaster

Jan-19

120.00 kh/s

1550W

Equihash

$4.13

4,248

DragonBall Miner A21DragonBall Miner A21

Jan-25

3.40 Gh/s

1800W

NexaPow

$3.84

6,999

Fluminer L1 ProFluminer L1 Pro

Jun-25

6.00 Gh/s

1400W

Scrypt

$3.76

2,577

Bitmain Antminer Z11JBitmain Antminer Z11J

Aug-19

105.00 kh/s

1418W

Equihash

$3.61

1,054

Fluminer L1Fluminer L1

Jan-25

5.30 Gh/s

1200W

Scrypt

$3.32

3,011

Canaan Avalon QCanaan Avalon Q

Apr-25

90.00 Th/s

1675W

SHA-256

$3.31

1,750

Iceriver AE1 LiteIceriver AE1 Lite

Apr-25

300.00 Mh/s

500W

zkSNARK

$3.24

1,809

Jasminer X16-Q ProJasminer X16-Q Pro

Jun-24

2.05 Gh/s

520W

Ethash

$2.75

2,775

Iceriver AE1 Lite 250Iceriver AE1 Lite 250

Jun-25

250.00 Mh/s

500W

zkSNARK

$2.70

2,013

Bombax EZ100-CBombax EZ100-C

Jun-24

3.80 Gh/s

760W

Ethash4G

$2.66

3,375

Bitmain Antminer Z11EBitmain Antminer Z11E

Aug-19

70.00 kh/s

1390W

Equihash

$2.41

1,054

iPollo V2HiPollo V2H

Nov-24

3.40 Gh/s

475W

Ethash4G

$2.38

2,252

Innosilicon A9 ZMasterInnosilicon A9 ZMaster

Jun-18

50.00 kh/s

620W

Equihash

$1.72

2,328

Jasminer X16-QJasminer X16-Q

Nov-22

1.95 Gh/s

620W

Ethash

$1.68

1,787

Goldshell XT-BOXGoldshell XT-BOX

Sep-25

580.00 Gh/s

400W

SHA3x

$1.41

2,052

Bitmain Antminer Z9Bitmain Antminer Z9

Sep-18

40.70 kh/s

1150W

Equihash

$1.40

2,426

Canaan Avalon Mini 3Canaan Avalon Mini 3

Jan-25

37.50 Th/s

800W

SHA-256

$1.38

1,039

VolcMiner D1 MiniVolcMiner D1 Mini

Jan-25

2.20 Gh/s

500W

Scrypt

$1.38

1,576

ElphaPex DG home 1ElphaPex DG home 1

Dec-24

2.10 Gh/s

630W

Scrypt

$1.32

3,865

Jasminer X16-QEJasminer X16-QE

Sep-24

1.75 Gh/s

550W

Ethash4G

$1.24

1,278

Iceriver KS7 LiteIceriver KS7 Lite

Mar-25

4.20 Th/s

500W

kHeavyHash

$0.87

1,040

iPollo V2XiPollo V2X

Nov-24

1.20 Gh/s

165W

Ethash4G

$0.85

1,289

Baikal BK-G28Baikal BK-G28

Oct-18

14.00 Gh/s

300W

Skein

$0.85

1,606

Iceriver AE0Iceriver AE0

Mar-25

60.00 Mh/s

100W

zkSNARK

$0.65

982

Jasminer X4-Q-CJasminer X4-Q-C

Nov-22

900.00 Mh/s

340W

Ethash4G

$0.64

1,569

Fluminer L2Fluminer L2

May-25

1.00 Gh/s

230W

Scrypt

$0.63

1,681

Jasminer X4-Q-ZJasminer X4-Q-Z

Dec-22

840.00 Mh/s

340W

Ethash4G

$0.60

2,068

iPollo Mini SE PlusiPollo Mini SE Plus

Aug-22

400.00 Mh/s

232W

Ethash

$0.54

949

Iceriver RX0Iceriver RX0

Sep-24

260.00 Gh/s

100W

SHA512256d

$0.48

592

iPollo X1iPollo X1

Jul-23

330.00 Mh/s

240W

Ethash

$0.44

803

Goldshell AE-BOXGoldshell AE-BOX

Feb-25

37.00 Mh/s

360W

zkSNARK

$0.40

561

iPollo V1 MiniiPollo V1 Mini

Aug-22

300.00 Mh/s

240W

Ethash

$0.40

600

Jasminer X4-1UJasminer X4-1U

Nov-21

520.00 Mh/s

240W

Ethash4G

$0.37

1,407
منبع اقتصاد24
قیمت میلگرد آجدار