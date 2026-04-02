قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول
|
قیمت دستگاه های ماینر
|
مدل دستگاه
|
تاریخ عرضه
|
نرخ هش
|
مصرف برق
|
الگوریتم
|
درآمد روزانه
|
قیمت
|
Bitmain Antminer U3S23HBitmain Antminer U3S23H
|
Jan-26
|
1.16 Ph/s
|
11020W
|
SHA-256
|
$42.63
|
$29,184
|
Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3UBitmain Antminer S21E XP Hyd 3U
|
Nov-24
|
860.00 Th/s
|
11180W
|
SHA-256
|
$31.62
|
$17,285
|
Bitmain Antminer Z15 ProBitmain Antminer Z15 Pro
|
Jun-23
|
840.00 kh/s
|
2560W
|
Equihash
|
$25.89
|
$5,828
|
Bitmain Antminer X9Bitmain Antminer X9
|
Jul-26
|
1.00 Mh/s
|
2500W
|
RandomX
|
$24.91
|
$5,999
|
Iceriver AE3Iceriver AE3
|
Nov-25
|
2.00 Gh/s
|
3400W
|
zkSNARK
|
$21.61
|
$6,067
|
Bitmain Antminer S23 HydBitmain Antminer S23 Hyd
|
Jan-26
|
580.00 Th/s
|
5510W
|
SHA-256
|
$21.34
|
$14,501
|
Bitmain Antminer L11 Hyd 6UBitmain Antminer L11 Hyd 6U
|
Oct-25
|
33.00 Gh/s
|
5676W
|
Scrypt
|
$20.68
|
$16,286
|
VolcMiner D1 HydroVolcMiner D1 Hydro
|
Feb-25
|
30.00 Gh/s
|
7600W
|
Scrypt
|
$18.80
|
$10,931
|
Bitmain Antminer S21 XP+ HydBitmain Antminer S21 XP+ Hyd
|
Jul-25
|
500.00 Th/s
|
5500W
|
SHA-256
|
$18.40
|
$10,194
|
Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500TBitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500T
|
Mar-25
|
500.00 Th/s
|
7450W
|
SHA-256
|
$18.40
|
$7,547
|
Bitmain Antminer S21 XP HydroBitmain Antminer S21 XP Hydro
|
Sep-24
|
473.00 Th/s
|
5676W
|
SHA-256
|
$17.41
|
$9,426
|
Bitmain Antminer U2L9HBitmain Antminer U2L9H
|
Nov-25
|
27.00 Gh/s
|
5670W
|
Scrypt
|
$16.92
|
$10,344
|
Bitmain Antminer S23 ImmersionBitmain Antminer S23 Immersion
|
Jan-26
|
442.00 Th/s
|
5300W
|
SHA-256
|
$16.27
|
$10,138
|
Bitmain Antminer S21E XP HYD 430TBitmain Antminer S21E XP HYD 430T
|
Nov-24
|
430.00 Th/s
|
5590W
|
SHA-256
|
$15.83
|
$17,077
|
Jasminer X44-PJasminer X44-P
|
Jul-25
|
23.40 Gh/s
|
2550W
|
Ethash4G
|
$14.83
|
$14,495
|
Bitmain Antminer Z15Bitmain Antminer Z15
|
Jun-20
|
420.00 kh/s
|
1510W
|
Equihash
|
$14.45
|
$3,425
|
Bitmain Antminer L11 ProBitmain Antminer L11 Pro
|
Sep-25
|
21.00 Gh/s
|
3610W
|
Scrypt
|
$13.16
|
$9,669
|
ElphaPex DG2 20GElphaPex DG2 20G
|
Jun-25
|
20.00 Gh/s
|
3800W
|
Scrypt
|
$12.54
|
$8,400
|
Bitmain Antminer L11Bitmain Antminer L11
|
Sep-25
|
20.00 Gh/s
|
3680W
|
Scrypt
|
$12.54
|
$8,536
|
VolcMiner D3VolcMiner D3
|
Jan-26
|
20.00 Gh/s
|
3580W
|
Scrypt
|
$12.54
|
$8,199
|
Bitmain Antminer S21 HydroBitmain Antminer S21 Hydro
|
Apr-24
|
335.00 Th/s
|
5360W
|
SHA-256
|
$12.33
|
$5,655
|
Bitmain Antminer S21+ HydroBitmain Antminer S21+ Hydro
|
Feb-25
|
319.00 Th/s
|
4785W
|
SHA-256
|
$11.74
|
$4,884
|
MicroBT Whatsminer M66S+MicroBT Whatsminer M66S+
|
Jul-24
|
318.00 Th/s
|
4975W
|
SHA-256
|
$11.71
|
$7,244
|
Bitmain Antminer S23Bitmain Antminer S23
|
Jan-26
|
318.00 Th/s
|
3500W
|
SHA-256
|
$11.71
|
$7,989
|
VolcMiner D1VolcMiner D1
|
Nov-24
|
18.50 Gh/s
|
3900W
|
Scrypt
|
$11.60
|
$10,521
|
Bitmain Antminer S21 Immersion 300TBitmain Antminer S21 Immersion 300T
|
Oct-24
|
301.00 Th/s
|
5569W
|
SHA-256
|
$11.08
|
$7,743
|
Bitmain Antminer L9 17.6GhBitmain Antminer L9 17.6Gh
|
May-24
|
17.60 Gh/s
|
3570W
|
Scrypt
|
$11.03
|
$5,523
|
MicroBT Whatsminer M66SMicroBT Whatsminer M66S
|
Nov-23
|
298.00 Th/s
|
5513W
|
SHA-256
|
$10.97
|
$7,971
|
iPollo G1iPollo G1
|
Dec-20
|
36.00 h/s
|
2800W
|
Cuckatoo32
|
$10.84
|
$7,092
|
Bitmain Antminer S21e HYDBitmain Antminer S21e HYD
|
Apr-25
|
288.00 Th/s
|
4869W
|
SHA-256
|
$10.60
|
$3,466
|
Bombax EZ100-PROBombax EZ100-PRO
|
Jun-24
|
15.50 Gh/s
|
3100W
|
Ethash4G
|
$10.21
|
$14,464
|
Bitmain Antminer L9 16GhBitmain Antminer L9 16Gh
|
May-24
|
16.00 Gh/s
|
3360W
|
Scrypt
|
$10.03
|
$5,398
|
Bitmain Antminer S21 XPBitmain Antminer S21 XP
|
Oct-24
|
270.00 Th/s
|
3645W
|
SHA-256
|
$9.94
|
$4,763
|
ElphaPex DG1+ElphaPex DG1+
|
Apr-24
|
14.40 Gh/s
|
3950W
|
Scrypt
|
$9.03
|
4,769
|
Bitmain Antminer S21 Immersion 239TBitmain Antminer S21 Immersion 239T
|
Oct-25
|
239.00 Th/s
|
3824W
|
SHA-256
|
$8.80
|
3,479
|
Bitmain Antminer S21 ProBitmain Antminer S21 Pro
|
Jul-24
|
234.00 Th/s
|
3510W
|
SHA-256
|
$8.62
|
3,494
|
Bombax EZ100Bombax EZ100
|
Jun-24
|
12.50 Gh/s
|
2300W
|
Ethash4G
|
$8.36
|
13,131
|
Bitmain Antminer KS7 40TBitmain Antminer KS7 40T
|
May-25
|
40.00 Th/s
|
3080W
|
kHeavyHash
|
$8.31
|
6,653
|
Bitdeer SealMiner A2 Air CoolingBitdeer SealMiner A2 Air Cooling
|
Mar-25
|
220.00 Th/s
|
3630W
|
SHA-256
|
$8.10
|
3,686
|
Canaan Avalon A15 Pro 218TCanaan Avalon A15 Pro 218T
|
Feb-25
|
218.00 Th/s
|
3662W
|
SHA-256
|
$8.03
|
3,428
|
Bitmain Antminer S21+Bitmain Antminer S21+
|
Feb-25
|
216.00 Th/s
|
3564W
|
SHA-256
|
$7.95
|
3,487
|
Iceriver AE2Iceriver AE2
|
Jul-25
|
720.00 Mh/s
|
1200W
|
zkSNARK
|
$7.78
|
2,929
|
Canaan Avalon A15XP 206TCanaan Avalon A15XP 206T
|
Dec-24
|
206.00 Th/s
|
3367W
|
SHA-256
|
$7.59
|
3,471
|
Bitmain Antminer S21Bitmain Antminer S21
|
Jan-24
|
200.00 Th/s
|
3500W
|
SHA-256
|
$7.36
|
2,840
|
MicroBT Whatsminer M60S+MicroBT Whatsminer M60S+
|
Aug-24
|
200.00 Th/s
|
3600W
|
SHA-256
|
$7.36
|
$3,029
|
MicroBT Whatsminer M56 HydroMicroBT Whatsminer M56 Hydro
|
Jan-23
|
192.00 Th/s
|
3306W
|
SHA-256
|
$7.07
|
2,371
|
Bitmain Antminer T21Bitmain Antminer T21
|
Jan-24
|
190.00 Th/s
|
3610W
|
SHA-256
|
$7.00
|
2,499
|
Bitmain Antminer Z15eBitmain Antminer Z15e
|
Nov-21
|
200.00 kh/s
|
1510W
|
Equihash
|
$6.88
|
4,214
|
Canaan Avalon 1566Canaan Avalon 1566
|
Oct-24
|
185.00 Th/s
|
3420W
|
SHA-256
|
$6.81
|
$2,679
|
iPollo V2iPollo V2
|
Nov-24
|
10.00 Gh/s
|
1500W
|
Ethash4G
|
$6.77
|
7,397
|
MicroBT Whatsminer M60SMicroBT Whatsminer M60S
|
Oct-23
|
170.00 Th/s
|
3150W
|
SHA-256
|
$6.26
|
3,342
|
Bitmain Antminer E11Bitmain Antminer E11
|
Jan-25
|
9.00 Gh/s
|
2340W
|
Ethash4G
|
$6.13
|
5,999
|
Fluminer L3Fluminer L3
|
Jan-26
|
9.50 Gh/s
|
1700W
|
Scrypt
|
$5.96
|
2,586
|
Goldshell AE MAX IIGoldshell AE MAX II
|
Jul-25
|
540.00 Mh/s
|
3200W
|
zkSNARK
|
$5.84
|
1,803
|
Bitmain Antminer X5Bitmain Antminer X5
|
Sep-23
|
212.00 kh/s
|
1350W
|
RandomX
|
$5.28
|
3,208
|
Bitmain Antminer D9Bitmain Antminer D9
|
Feb-23
|
1.77 Th/s
|
2850W
|
X11
|
$5.12
|
3,106
|
Innosilicon A9++ ZMasterInnosilicon A9++ ZMaster
|
May-19
|
140.00 kh/s
|
1550W
|
Equihash
|
$4.82
|
2,092
|
Bitmain Antminer Z11Bitmain Antminer Z11
|
Apr-19
|
135.00 kh/s
|
1418W
|
Equihash
|
$4.64
|
2,471
|
Fluminer T3Fluminer T3
|
Oct-25
|
115.00 Th/s
|
1700W
|
SHA-256
|
$4.24
|
1,937
|
Innosilicon A9+ ZMasterInnosilicon A9+ ZMaster
|
Jan-19
|
120.00 kh/s
|
1550W
|
Equihash
|
$4.13
|
4,248
|
DragonBall Miner A21DragonBall Miner A21
|
Jan-25
|
3.40 Gh/s
|
1800W
|
NexaPow
|
$3.84
|
6,999
|
Fluminer L1 ProFluminer L1 Pro
|
Jun-25
|
6.00 Gh/s
|
1400W
|
Scrypt
|
$3.76
|
2,577
|
Bitmain Antminer Z11JBitmain Antminer Z11J
|
Aug-19
|
105.00 kh/s
|
1418W
|
Equihash
|
$3.61
|
1,054
|
Fluminer L1Fluminer L1
|
Jan-25
|
5.30 Gh/s
|
1200W
|
Scrypt
|
$3.32
|
3,011
|
Canaan Avalon QCanaan Avalon Q
|
Apr-25
|
90.00 Th/s
|
1675W
|
SHA-256
|
$3.31
|
1,750
|
Iceriver AE1 LiteIceriver AE1 Lite
|
Apr-25
|
300.00 Mh/s
|
500W
|
zkSNARK
|
$3.24
|
1,809
|
Jasminer X16-Q ProJasminer X16-Q Pro
|
Jun-24
|
2.05 Gh/s
|
520W
|
Ethash
|
$2.75
|
2,775
|
Iceriver AE1 Lite 250Iceriver AE1 Lite 250
|
Jun-25
|
250.00 Mh/s
|
500W
|
zkSNARK
|
$2.70
|
2,013
|
Bombax EZ100-CBombax EZ100-C
|
Jun-24
|
3.80 Gh/s
|
760W
|
Ethash4G
|
$2.66
|
3,375
|
Bitmain Antminer Z11EBitmain Antminer Z11E
|
Aug-19
|
70.00 kh/s
|
1390W
|
Equihash
|
$2.41
|
1,054
|
iPollo V2HiPollo V2H
|
Nov-24
|
3.40 Gh/s
|
475W
|
Ethash4G
|
$2.38
|
2,252
|
Innosilicon A9 ZMasterInnosilicon A9 ZMaster
|
Jun-18
|
50.00 kh/s
|
620W
|
Equihash
|
$1.72
|
2,328
|
Jasminer X16-QJasminer X16-Q
|
Nov-22
|
1.95 Gh/s
|
620W
|
Ethash
|
$1.68
|
1,787
|
Goldshell XT-BOXGoldshell XT-BOX
|
Sep-25
|
580.00 Gh/s
|
400W
|
SHA3x
|
$1.41
|
2,052
|
Bitmain Antminer Z9Bitmain Antminer Z9
|
Sep-18
|
40.70 kh/s
|
1150W
|
Equihash
|
$1.40
|
2,426
|
Canaan Avalon Mini 3Canaan Avalon Mini 3
|
Jan-25
|
37.50 Th/s
|
800W
|
SHA-256
|
$1.38
|
1,039
|
VolcMiner D1 MiniVolcMiner D1 Mini
|
Jan-25
|
2.20 Gh/s
|
500W
|
Scrypt
|
$1.38
|
1,576
|
ElphaPex DG home 1ElphaPex DG home 1
|
Dec-24
|
2.10 Gh/s
|
630W
|
Scrypt
|
$1.32
|
3,865
|
Jasminer X16-QEJasminer X16-QE
|
Sep-24
|
1.75 Gh/s
|
550W
|
Ethash4G
|
$1.24
|
1,278
|
Iceriver KS7 LiteIceriver KS7 Lite
|
Mar-25
|
4.20 Th/s
|
500W
|
kHeavyHash
|
$0.87
|
1,040
|
iPollo V2XiPollo V2X
|
Nov-24
|
1.20 Gh/s
|
165W
|
Ethash4G
|
$0.85
|
1,289
|
Baikal BK-G28Baikal BK-G28
|
Oct-18
|
14.00 Gh/s
|
300W
|
Skein
|
$0.85
|
1,606
|
Iceriver AE0Iceriver AE0
|
Mar-25
|
60.00 Mh/s
|
100W
|
zkSNARK
|
$0.65
|
982
|
Jasminer X4-Q-CJasminer X4-Q-C
|
Nov-22
|
900.00 Mh/s
|
340W
|
Ethash4G
|
$0.64
|
1,569
|
Fluminer L2Fluminer L2
|
May-25
|
1.00 Gh/s
|
230W
|
Scrypt
|
$0.63
|
1,681
|
Jasminer X4-Q-ZJasminer X4-Q-Z
|
Dec-22
|
840.00 Mh/s
|
340W
|
Ethash4G
|
$0.60
|
2,068
|
iPollo Mini SE PlusiPollo Mini SE Plus
|
Aug-22
|
400.00 Mh/s
|
232W
|
Ethash
|
$0.54
|
949
|
Iceriver RX0Iceriver RX0
|
Sep-24
|
260.00 Gh/s
|
100W
|
SHA512256d
|
$0.48
|
592
|
iPollo X1iPollo X1
|
Jul-23
|
330.00 Mh/s
|
240W
|
Ethash
|
$0.44
|
803
|
Goldshell AE-BOXGoldshell AE-BOX
|
Feb-25
|
37.00 Mh/s
|
360W
|
zkSNARK
|
$0.40
|
561
|
iPollo V1 MiniiPollo V1 Mini
|
Aug-22
|
300.00 Mh/s
|
240W
|
Ethash
|
$0.40
|
600
|
Jasminer X4-1UJasminer X4-1U
|
Nov-21
|
520.00 Mh/s
|
240W
|
Ethash4G
|
$0.37
|
1,407