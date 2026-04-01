سید مرتضی السندی از رهبران حرکت الوفاء بحرین:

وقتی حمله به پایگاه‌های نظامی الجفیر شروع شد مردم بحرین شاهد فرار آمریکایی‌ها در خیابان‌ها بودند.

آمریکایی‌ها برای این حملات آماده نبودند وحشت زده به مناطق مسکونی شیعه‌ها پناه بردند. پس از این شروع کردن به اجاره هتل‌ها چون می‌دانستند باز به پایگاه‌ها قراره حمله شود.

جمهوری اسلامی بعضی از هتل ها و طبقات را که سربازهای آمریکایی در آن بودند را مورد هدف قرار داد که بسیاری از نظامی‌های آمریکایی مجروح و زخمی شدند.

