عزیز حبیبی در با اعلام این خبر گفت:با عنایت به اتمام زمان اجرای بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ مورخ ۲۲آذرماه ۱۴۰۴سازمان اداری و استخدامی کشور، از تاریخ ۱۵ فروردین ماه، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰لغایت۱۴:۳۰خواهد بود.

برنا نوشت: وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی تا اطلاع ثانوی در روز‌های پنجشنبه به صورت دورکاری ادامه دارد افزود:همچنین در اجرای بخشنامه شماره۱۰۷۳۵۷ مورخ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴سازمان اداری و استخدامی کشور، تا اطلاع ثانوی ادارات با حضور حداقل نیمی از کارکنان و دورکاری مابقی فعالیت خواهند کرد.

حبیبی ادامه داد: پیرو بخشنامه شماره ۱۷/۳/۶۰۳۴۵ که در تاریخ۱۸ اسفندماه صادر شده، با توجه به دستور استاندار محترم و به منظور ارائه خدمات شایسته به هم استانی‌های عزیز، همه شعب بانک‌ها باید از شنبه تا پنج شنبه و مطابق رویه سنوات گذشته ارائه خدمات می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل تصریح کرد: واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری ها، آتش نشانی ها، مراکز درمانی، امدادی، بیمارستان ها، حمل و نقل عمومی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

