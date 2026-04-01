تأثیر جنگ بر قیمت جهانی سوخت

بیشترین افزایش قیمت‌ها:

فیلیپین: بنزین ۴۵.۲ درصد افزایش /گازوئیل ۸۱.۶ درصد افزایش

نیجریه: بنزین ۴۸.۷ درصد افزایش/ گازوئیل ۶۵.۵ درصد افزایش

استرالیا: بنزین ۴۲.۰ درصد افزایش/ گازوئیل ۵۲.۱ درصد افزایش

ایالات متحده: بنزین ۳۰.۲ درصد افزایش /گازوئیل ۴۱.۲ درصد افزایش

کانادا: بنزین ۲۵.۲ درصد افزایش/ گازوئیل ۳۶.۹ درصد افزایش

فرانسه: بنزین ۱۷.۱ درصد افزایش/ گازوئیل ۲۷.۸ درصد افزایش

آلمان: بنزین ۱۶.۷ درصد افزایش/ گازوئیل ۳۰.۹ درصد افزایش

چین: بنزین ۱۰.۰ درصد افزایش /گازوئیل ۱۰.۹ درصد افزایش

بریتانیا: بنزین ۹.۵ درصد افزایش/ گازوئیل ۱۸.۰ درصد افزایش

کره جنوبی: بنزین ۸.۴ درصد افزایش /گازوئیل ۱۵.۱ درصد افزایش

برزیل: بنزین ۵.۶ درصد افزایش /گازوئیل ۲۰.۴ درصد افزایش

ژاپن: بنزین ۲.۵ درصد افزایش/ گازوئیل ۲.۵ درصد افزایش

