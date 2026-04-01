اعتراف مقام ارشد موساد: ایران میتواند کل صنعت انرژی خلیج فارس را هدف قرار دهد و اقتصاد جهان را به رکود بکشاند + فیلم
مقام ارشد موساد: ایرانیها یک اهرم بسیار قوی دارند، و این فقط تنگه هرمز نیست. آنها توانایی هدف قرار دادن کل صنعت انرژی در خلیج فارس را دارند. بهجای اینکه هر چند ساعت به ما و دیگران موشک شلیک کنند، میتوانند تمرکز خود را بر خلیج فارس بگذارند.
چنین تمرکزی بر خلیج فارس میتواند به رکود جهانی منجر شود، و با تمام احترامی که به سخنان اطرافیان ترامپ و سیاست چماق و هویج داریم، در نهایت ممکن است به جایی برسیم که بگوییم کشتیم، ویران کردیم، نابود کردیم، اما چه شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد.
بنابراین راه پیشرو رسیدن به یک توافق با ایرانیهاست. ایران در این مقطع زمانی به اقتصاد سالم برای بقا، مانند هوا برای نفسکشیدن نیاز دارد.
و آمریکاییها در این زمینه چیزهایی برای ارائه دارند.