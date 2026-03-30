فاطمه عشقی استادیار گروه پرستاری کودکان و نوزادان، با اشاره به اقلام ضروری برای جعبه کمک‌های اولیه کودکان، گفت: این جعبه باید شامل تجهیزات پانسمان مانند بانداژ، گاز استریل و پد چشمی، ابزارهای پزشکی مانند قیچی، پنس و دماسنج مخصوص کودکان، داروها، تجهیزات تخصصی کودک مانند قطره‌های بی‌حس‌کننده لثه و کرم‌های ضد خارش، همچنین دستکش، بتادین و سرم شستشو باشد.

وی تأکید کرد: جعبه کمک‌های اولیه باید در محیطی خشک و خنک نگهداری شود و از دسترس کودکان دور باشد. همچنین داروهای تاریخ‌گذشته باید دور ریخته شوند و استفاده از این تجهیزات نیازمند آموزش مناسب است.

به گفته این استادیار دانشگاه علوم پزشکی، برخی داروهای ضروری که می‌توان در شرایط جنگی برای کودکان در نظر گرفت، داروهای تب‌بر و مسکن مانند استامینوفن و ایبوپروفن، داروهای گوارشی مانند پودر ORS و پروبیوتیک‌ها، داروهای ضدحساسیت مانند سیتریزین و لوراتادین، پماد سوختگی، قطره‌های شستشوی چشم، گوش و بینی، ضدعفونی‌کننده‌های موضعی، داروهای ضدالتهاب و همچنین اقلامی مانند پانسمان، چسب زخم، داروهای ضد خونریزی و مکمل‌ها است.

وی تأکید کرد: آگاهی خانواده‌ها و آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت جسمی و روانی کودکان داشته باشد.

