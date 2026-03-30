جعبه کمک‌های اولیه کودکان در شرایط جنگ
استادیار گروه پرستاری کودکان و نوزادان، درباره داروهای ضروری برای کودکان در شرایط بحرانی و جنگ، توضیحاتی ارائه داد.

فاطمه عشقی استادیار گروه پرستاری کودکان و نوزادان، با اشاره به اقلام ضروری برای جعبه کمک‌های اولیه کودکان، گفت: این جعبه باید شامل تجهیزات پانسمان مانند بانداژ، گاز استریل و پد چشمی، ابزارهای پزشکی مانند قیچی، پنس و دماسنج مخصوص کودکان، داروها، تجهیزات تخصصی کودک مانند قطره‌های بی‌حس‌کننده لثه و کرم‌های ضد خارش، همچنین دستکش، بتادین و سرم شستشو باشد.

وی تأکید کرد: جعبه کمک‌های اولیه باید در محیطی خشک و خنک نگهداری شود و از دسترس کودکان دور باشد. همچنین داروهای تاریخ‌گذشته باید دور ریخته شوند و استفاده از این تجهیزات نیازمند آموزش مناسب است.

به گفته این استادیار دانشگاه علوم پزشکی، برخی داروهای ضروری که می‌توان در شرایط جنگی برای کودکان در نظر گرفت، داروهای تب‌بر و مسکن مانند استامینوفن و ایبوپروفن، داروهای گوارشی مانند پودر ORS و پروبیوتیک‌ها، داروهای ضدحساسیت مانند سیتریزین و لوراتادین، پماد سوختگی، قطره‌های شستشوی چشم، گوش و بینی، ضدعفونی‌کننده‌های موضعی، داروهای ضدالتهاب و همچنین اقلامی مانند پانسمان، چسب زخم، داروهای ضد خونریزی و مکمل‌ها است.

وی تأکید کرد: آگاهی خانواده‌ها و آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت جسمی و روانی کودکان داشته باشد.

 

منبع مهر
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
