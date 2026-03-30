دانش آموزان بعد از تعطیلات به مدرسه می روند؟
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به دغدغه اولیا در خصوص آزمونهای سال تحصیلی، گفت: اولویت اصلی وزارتخانه برگزاری حضوری آزمون است که این مهم به برقراری شرایط امن و پایدار در کشور و تاکید برحفظ سلامت دانش آموزان با توجه به وضعیت جنگی موجود، بستگی دارد.
حسین صادقی با تاکید بر اینکه اولویت برگزاری آزمونهای سال تحصیلی حضوری است، افزود: تاکید و دغدغه اصلی ما حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان و معلمان است و در صورتی که شرایط کشور بهگونهای باشد که امکان برگزاری آزمونها بهصورت حضوری وجود نداشته باشد، سناریوهای جایگزین برای برگزاری آزمونها ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت ادامه فرآیند آموزشی در شرایط بحرانی، تأکید کرد: زیرساخت های پلتفرم شاد به عنوان یکی از اصلیترین بسترهای آموزش مجازی به همت دولت چهاردهم تقویت و اقدامات لازم برای حفظ کیفیت آموزشها از طریق این پلتفرم از سوی آموزش و پرورش انجام شده است.
صادقی اظهار کرد: با وجود تعطیلیهای مکرر مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به دلیل آلودگی هوا، شرایط جوی و حملات رژیم صهیونیستی، به همت معلمان و مدیران عزیز تلاش کردیم تا جریان آموزشی را تا آخرین روز کاری اسفندماه بهصورت مجازی ادامه دهیم تا از بودجه بندی کتب درسی باز نمانیم، لذا بعید به نظر می رسد نیازی به افزودن طول سال تحصیلی باشد.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش با توجه به تجربیات دوران کرونا، سناریوهای مختلفی برای استمرار آموزش در شرایط بحرانی طراحی کرده و از این روی آمادگی کامل برای استمرار جریان آموزشی در شرایط مختلف را دارد و جای نگرانی برای بازماندن دانش آموزان از آموزش محتوای درسی نیست.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: زیرساختهای آموزشی توسعه یافته و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، مانع از هرگونه وقفه در فرآیندهای آموزشی خواهیم شد.
صادقی تأکید کرد: پلتفرم شاد بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای آموزش مجازی دانش آموزی، تقویت شده و اقدامات لازم برای حفظ کیفیت آموزشها از طریق این پلتفرم پیش بینی شده است.
وی گفت: در آخرین روز کاری اسفند ماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۲ میلیون دانشآموز از پلتفرم شاد برای پیگیری آموزشهای خود استفاده کردند و این مبین موفقیت این پلتفرم در استمرار آموزش های مجازی و تعهد همکاران خدوم ما در پیگیری امور آموزشی است.
صادقی از ظرفیت شبکه آموزش و مدرسه تلویزیونی ایران هم بهعنوان یکی دیگر از راههای تحکیم آموزش دانشآموزان در سراسر کشور نام برد و افزود: مدرسه تلویزیونی ایران، امکان دسترسی آسان، گسترده و عادلانه به آموزش دروس مختلف از سوی بهترین معلمان کشور را برای تمامی دانشآموزان فراهم آورده است.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به توسعه زیرساختهای اینترنتی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از کاهش سرعت اینترنت و پهنای باند هم اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از مشکلات استفاده از پلتفرم شاد و سایر بسترهای آموزشی آنلاین، زیرساخت های مورد نیاز پیشبینی، توسعه و تقویت شدهاند.