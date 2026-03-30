راهنمای مقابله با گازهای سمی ناشی از انفجار/ علائم مسمومیت با دود سمی
در شرایطی که خروج فوری امکانپذیر نیست یا در مسیر فرار قرار دارید، باید تا حد امکان از استنشاق دود جلوگیری کنید. پوشاندن دهان و بینی با یک پارچه یا ماسک مرطوب میتواند تا حدی از ورود ذرات سمی به دستگاه تنفسی بکاهد. رطوبت پارچه به جذب بخشی از ذرات کمک میکند.
گازها و ذرات سمی تنها از طریق تنفس وارد بدن نمیشوند؛ تماس آنها با پوست و چشم نیز میتواند آسیبزا باشد. اگر در معرض دود قرار گرفتهاید و احساس میکنید لباسهایتان آلوده شده، باید در اولین فرصت آنها را از تن خارج کنید.
مسمومیت با گازهای سمی ممکن است بهسرعت بروز کند یا با تأخیر ظاهر شود. برخی از مهمترین علائم هشداردهنده شامل سردرد شدید، سرگیجه، تنگی نفس، تهوع، استفراغ و گیجی است. در موارد شدیدتر، فرد ممکن است دچار بیهوشی شود.
