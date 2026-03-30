رشد سرسامآور قیمتها در جهان، هنوز بابالمندب بسته نشده
از آغاز جنگ ایران قیمت بسیاری از کالاها و حاملهای انرژی به شدت افزایش یافته است:
- نفت گاز گرمایشی: +۷۷٪
- گاز طبیعی اروپا: +۷۱٪
- نفت خام برنت: +۵۸٪
- نفت خام WTI: +۵۱٪
- اوره (کود شیمیایی): +۴۸٪
- دیزل: +۴۴٪
- گوگرد: +۴۳٪
- بنزین: +۴۲٪
- کود شیمیایی: +۲۹٪
- زغالسنگ: +۲۱٪
- روغن پالم: +۱۴٪
- سنگ آهن و برنج: +۷٪
- گاز طبیعی آمریکا: +۶٪
این درصورتی است که هنوز بابالمندب بسته نشده و عربستان سعودی بیش از ۵ میلیون بشکه از نفت خود را از طریق این تنگه صادر میکند.