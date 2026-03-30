رشد سرسام‌آور‌ قیمت‌ها در جهان، هنوز باب‌المندب بسته نشده

از آغاز جنگ ایران قیمت بسیاری از کالاها و حامل‌های انرژی‌ به شدت افزایش یافته است:

- نفت گاز گرمایشی: +۷۷٪ 

- گاز طبیعی اروپا: +۷۱٪ 

- نفت خام برنت: +۵۸٪ 

- نفت خام WTI: +۵۱٪ 

- اوره (کود شیمیایی): +۴۸٪ 

- دیزل: +۴۴٪ 

- گوگرد: +۴۳٪ 

- بنزین: +۴۲٪ 

- کود شیمیایی: +۲۹٪ 

- زغال‌سنگ: +۲۱٪ 

- روغن پالم: +۱۴٪ 

- سنگ آهن و برنج: +۷٪ 

- گاز طبیعی آمریکا: +۶٪

این درصورتی است که هنوز باب‌المندب بسته نشده و عربستان سعودی بیش از ۵ میلیون بشکه از نفت خود را از طریق این تنگه صادر می‌کند.

