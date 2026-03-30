نیویورک تایمز: ایران برخلاف ادعای ترامپ، بیدندان نشده است
کلی آ. گریئو، پژوهشگر ارشد مرکز استیمسون در واشنگتن، به این روزنامه گفت:
دشمنان خود را تطبیق میدهند. نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد ما با دشمنی شکستخورده مواجه نیستیم، بلکه با طرفی روبهرو هستیم که در حال یادگیری و انطباق است و به اندازه کافی خسارت وارد میکند تا راهبرد خود را پیش ببرد.
میری آیزین، سرهنگ بازنشسته اسرائیلی، نیز با اذعان به حملات پر تعداد ایران گفت:
این موضوع نشان میدهد ایران همچنان به تونلهای منتهی به «شهرهای موشکی» زیرزمینی و انبارهای پهپادی دسترسی دارد یا شاید پایگاههای مخفیای دارد که از دید اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل پنهان ماندهاند.