کلی آ. گریئو، پژوهشگر ارشد مرکز استیمسون در واشنگتن، به این روزنامه گفت:

دشمنان خود را تطبیق می‌دهند. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ما با دشمنی شکست‌خورده مواجه نیستیم، بلکه با طرفی روبه‌رو هستیم که در حال یادگیری و انطباق است و به اندازه کافی خسارت وارد می‌کند تا راهبرد خود را پیش ببرد.

میری آیزین، سرهنگ بازنشسته اسرائیلی، نیز با اذعان به حملات پر تعداد ایران گفت:

این موضوع نشان می‌دهد ایران همچنان به تونل‌های منتهی به «شهرهای موشکی» زیرزمینی و انبارهای پهپادی دسترسی دارد یا شاید پایگاه‌های مخفی‌ای دارد که از دید اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل پنهان مانده‌اند.

انتهای پیام/