English العربیه
قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

وانت آریسان

928,000,000

955,000,000

سورن پلاس (XU7P)

1,236,000,000

1,141,400,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک)

ناموجود

1,198,600,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ)

1,430,000,000

1,245,100,000

دنا پلاس بورسی

1,630,000,000

1,288,300,000

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)

1,560,000,000

1,344,800,000

دنا پلاس MT6

1,594,000,000

1,380,200,000

دنا پلاس اتوماتیک

1,975,000,000

1,724,800,000

پژو 207 موتور TU3

1,230,000,000

1,066,000,000

پژو 207 دنده‌ای (TU5P)

1,372,000,000

1,134,200,000

پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)

1,565,000,000

1,189,600,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P

1,593,000,000

1,210,400,000

پژو 207 اتوماتیک TU5P

1,680,000,000

1,396,600,000

پژو 207 اتوماتیک پانوراما

1,865,000,000

1,439,100,000

راناپلاس TU5P

1,300,000,000

1,024,500,000

تارا دستی V1

1,525,000,000

1,374,800,000

تارا اتوماتیک V4

1,800,000,000

1,682,100,000

هایما اس 5 ( S5 ) پرو

2,770,000,000

به زودی

هایما اس 7 ( S7 ) پرو

3,195,000,000

3,065,500,000

هایما 8 اس ( 8S )

3,600,000,000

3,397,900,000

هایما 7X

3,170,000,000

3,408,400,000

پیکاپ فوتون (اتوماتیک)

4,700,000,000

2,970,000,000

ری را

2,520,000,000

2,126,900,000

دانگ فنگ E70

ناموجود

توقف فروش
منبع اقتصاد24
