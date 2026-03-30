قیمت تبلت اپل امروز + جدول

قیمت تبلت اپل امروز + جدول
قیمت انواع تبلت‌های اپل را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

تبلت اپل APPLE

نام محصول

حافظه داخلی

رم

اندازه صفحه نمایش

قیمت (تومان)

تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت

128 گیگابایت

6 گیگابایت

11 اینچ

58,600,000

تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت

128 گیگابایت

8 گیگابایت

8.3 اینچ

70,700,000

تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت

256 گیگابایت

6 گیگابایت

11 اینچ

76,790,000

تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

256 گیگابایت

8 گیگابایت

8.3 اینچ

89,900,000

تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت

128 گیگابایت

8 گیگابایت

11 اینچ

94,500,000

تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت

128 گیگابایت

8 گیگابایت

13 اینچ

116,700,000

تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

256 گیگابایت

8 گیگابایت

13 اینچ

136,400,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 11 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

256 گیگابایت

8 گیگابایت

11 اینچ

145,500,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

256 گیگابایت

8 گیگابایت

13 اینچ

154,090,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ

256 گیگابایت

12 گیگابایت

11 اینچ

161,200,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت

512 گیگابایت

8 گیگابایت

13 اینچ

192,590,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ

512 گیگابایت

12 گیگابایت

11 اینچ

204,090,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ

256 گیگابایت

12 گیگابایت

13 اینچ

205,090,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ

1 ترابایت

16 گیگابایت

13 اینچ

218,690,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ

512 گیگابایت

12 گیگابایت

13 اینچ

236,290,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت 11 اینچ

1 ترابایت

16 گیگابایت

11 اینچ

267,590,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ

1 ترابایت

16 گیگابایت

13 اینچ

293,590,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ

2 ترابایت

16 گیگابایت

13 اینچ

307,090,000

تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ

2 ترابایت

16 گیگابایت

13 اینچ
منبع اقتصاد24
