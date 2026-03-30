قیمت تبلت اپل امروز + جدول
قیمت انواع تبلتهای اپل را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
تبلت اپل APPLE
نام محصول
حافظه داخلی
رم
اندازه صفحه نمایش
قیمت (تومان)
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
128 گیگابایت
6 گیگابایت
11 اینچ
58,600,000
تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
128 گیگابایت
8 گیگابایت
8.3 اینچ
70,700,000
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت
256 گیگابایت
6 گیگابایت
11 اینچ
76,790,000
تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
256 گیگابایت
8 گیگابایت
8.3 اینچ
89,900,000
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
128 گیگابایت
8 گیگابایت
11 اینچ
94,500,000
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
128 گیگابایت
8 گیگابایت
13 اینچ
116,700,000
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
256 گیگابایت
8 گیگابایت
13 اینچ
136,400,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 11 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
256 گیگابایت
8 گیگابایت
11 اینچ
145,500,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
256 گیگابایت
8 گیگابایت
13 اینچ
154,090,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ
256 گیگابایت
12 گیگابایت
11 اینچ
161,200,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت
512 گیگابایت
8 گیگابایت
13 اینچ
192,590,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ
512 گیگابایت
12 گیگابایت
11 اینچ
204,090,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ
256 گیگابایت
12 گیگابایت
13 اینچ
205,090,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ
1 ترابایت
16 گیگابایت
13 اینچ
218,690,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ
512 گیگابایت
12 گیگابایت
13 اینچ
236,290,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت 11 اینچ
1 ترابایت
16 گیگابایت
11 اینچ
267,590,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ
1 ترابایت
16 گیگابایت
13 اینچ
293,590,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ
2 ترابایت
16 گیگابایت
13 اینچ
307,090,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ
2 ترابایت
16 گیگابایت
13 اینچ