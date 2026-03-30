قیمت خودروهای فولکس واگن در بازار ایران امروز + جدول
قیمت انواع خودروهای شرکت آلمانی فولکس واگن در بازار ایران را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت فولکس واگن
خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
ID4 (پیور)
5,470,000,000
توقف فروش
ID4 (پیور پلاس)
6,350,000,000
4,590,000,000
تیراک 2025
5,640,000,000
3,856,000,000
آیدی یونیکس (پیور)
5,680,000,000
4,990,000,000
تیگوان 2025
9,500,000,000
----
تایرون
7,200,000,000
5,540,000,000
منبع اقتصاد24