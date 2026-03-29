ادامه برنامه آمریکا برای جنگ؛ آیا لوین سناریوی عملیات ویژه برای تصرف اورانیومهای ایران را لو داد؟ + فیلم
مارک لوین، مجری مطرح شبکه فاکس نیوز و از چهرههای نزدیک به حلقه تصمیمسازی ترامپ، شب گذشته اظهاراتی صریح درباره لزوم دسترسی به اورانیوم ایران گفت. اهمیت این سخنان زمانی بیشتر میشود که ترامپ روز گذشته از مردم آمریکا خواست «این مصاحبه را ببینید» و تأکید کرد لوین نکات مهمی درباره جنگ با ایران مطرح خواهد کرد.
لوین در این مصاحبه صراحتاً میگوید: «اگر نتوان اورانیوم ایران را نابود کرد، باید آن را در اختیار بگیریم.» نکته مهم آن است که لوین بهطور مشخص از نیروهای ویژه آمریکا نام برد و توضیح داد این نیروها «برای لحظاتی مثل این آموزش دیدهاند تا اورانیوم غنیشده را تأمین و ایمنسازی کنند.»
در آغاز جنگ فعلی با ایران نیز لوین از جمله چهرههایی بود که بهطور فعال خواستار اقدام نظامی بود. اکنون با توجه به نفوذ او بر محافظهکاران و ارتباط نزدیکش با ترامپ، ایده عملیات ویژه برای تصرف یا دزدیدن اورانیومهای ایران را باید بیش از گذشته بهعنوان یک سناریوی جدی در نظر گرفت.