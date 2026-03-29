"اگر آن‌ها باب‌المندب را ببندند، این اقدام علاوه بر اختلالی که پیش‌تر از طریق تنگه هرمز ایجاد شده، بخش بزرگی از تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر باب‌المندب مسدود شود، مسیر جایگزین تجاری که عربستان سعودی دست‌کم تا حدی در اختیار دارد نیز قطع خواهد شد.

از نظر تئوریک، آن‌ها هنوز می‌توانند از طریق کانال سوئز عبور کنند اما این مسئله مشکل جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا تعداد زیادی از کشتی‌ها از مسیر جنوبی و از طریق باب‌المندب عبور می‌کنند. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مسیر جایگزینی بگذارد که نه‌تنها عربستان سعودی بلکه بسیاری از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس از آن استفاده می‌کنند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد شاهد نوسانات و اختلالات بیشتری در اقتصاد کشورهای خلیج فارس خواهیم بود. برای مثال، تأمین دارو و مواد غذایی در برخی مناطق در سمت غربی خلیج فارس از قبل نیز دچار محدودیت شده است و اگر مسیر جایگزینی برای ورود کالاها از طریق عربستان سعودی وجود نداشته باشد، این تأمین می‌تواند بیشتر نیز کاهش یابد."

انتهای پیام/