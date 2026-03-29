چگونه در زمان جنگ با خودرو شخصی ایمن سفر کنیم؟

گاهی مجبوریم به شهر دیگری سفر کنیم. شاید برای پیدا کردن جای امن‌تر، شاید برای رسیدن به خانواده، شاید برای سفر نوروزی. در این روزها، سفر بین‌شهری خطرات خاص خودش را دارد. با رعایت چند نکته می‌توانید ایمنی خود را افزایش دهید.

قبل از سفر:

۱. زمان سفر را درست انتخاب کنید.

- سفر در روز (شب خطرناک‌تر است)

- قبل از سفر، اخبار را چک کنید (ممکن است جاده‌ها بسته باشد)

۲. مسیر را بشناسید

- چند مسیر جایگزین بلد باشید. (اگر یک جاده بسته بود)

- نقشه آفلاین در موبایل دانلود کنید. (نشان، بلد)

- جایگاه‌های سوخت در مسیر را علامت بزنید.

۳. خودرو را آماده کنید

- باک بنزین پر (اولین کار)

- لاستیک زاپاس، جک، آچار را چک کنید.

- آب رادیاتور، روغن موتور، ترمزها را بررسی کنید.

- چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن‌ها را تست کنید.

۴. وسایل ضروری همراه ببرید

- آب و غذای کافی (برای ۲۴ ساعت)

- پتو و لباس گرم

- چراغ قوه و باتری

- جعبه کمک‌های اولیه

- داروهای ضروری (مخصوصاً برای بیماران)

- مدارک شناسایی (در کیف جدا)

در طول سفر:

۱. رانندگی ایمن

- با سرعت مطمئنه برانید.(نه خیلی تند، نه خیلی کند)

- از خودروهای دیگر فاصله ایمن بگیرید.

- اگر ترافیک سنگین است، لاین کناری را برای عبور آمبولانس باز نگه دارید.

- از رانندگی در مه و باران شدید خودداری کنید.

۲. مراقب خطرات جاده‌ای باشید

- جاده‌های فرعی ممکن است ناامن باشند.

- از توقف در مناطق خلوت خودداری کنید.

- اگر خودرو خراب شد، در جای امن پارک کنید و با ۱۱۰ تماس بگیرید.

۳. در لحظه خطر

- اگر صدای انفجار شنیدید، توقف کنید و در خودرو بمانید.

- سر خود را پایین بگیرید. (پایین‌تر از شیشه‌ها)

- از پل‌ها و تونل‌ها در لحظه خطر دوری کنید.

▫️ اگر منطقه ناامن است، به‌سرعت برگردید یا مسیر عوض کنید.

مناطق پرخطر:

- نزدیک مرزها

- مناطقی که قبلاً بمباران شده‌اند.

- جاده‌های منتهی به پایگاه‌های نظامی

شماره‌های ضروری در سفر

- پلیس راهور: ۱۱۰

- اورژانس: ۱۱۵

- آتش‌نشانی: ۱۲۵

- هلال احمر: ۱۱۲

- راهداری: ۱۴۱ (اطلاع از وضعیت جاده‌ها)

 

 

 

منبع همشهری
