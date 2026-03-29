به گزارش ایلنا، جنایت امروز در لبنان، شورش علیه حقیقت است. امپراتوری دروغ، هر روز به رسوایی جدیدی دامن می زند و همه قواعد را در هم می نوردد تا صدای انسان های ستم ناپذیر را خاموش کند. شاید قامتشان را شکستند، اما قلمشان را هرگز!

علی شعیب و فاطمه فتونی در برابر چشم جهانیان به ملکوت پیوستند، تا اهل تردید را به این حقیقت واقف کنند، که از لوله ی تفنگ نژاد پرستان حاکم بر آمریکا و اسرائیل، جز به قلب آزادی و شرافت شلیک نخواهد شد.

چه زمان ها و چه فرصت ها که در این دو قرن از دست رفته است! اگر بسیاری از ما و مردمان جهان ما، آنگاه که باید، در جای درست می ایستادیم، جهان شاهد این همه جنایت و تکرار آن نمی بود.

عجب تثلیثی است؛ یک سوی اتحادیه ی جنایتکاران عالمند و یک سوی، جهان خسته از بی عملی و تردید و سوی دیگر این جا و آنجا سرزمین ها و مردمانی که هدف شدیدترین حملات واقع شده اند که چرا داوطلبانه تسلیم نمی شوند و تن به اشغال نمی دهند!

در این معرکه ی ستیز خدایگان تکنولوژی و نابودگری با استقلال و انسانیت و شرف جای تردید نیست که "جایگزینی یقین با تردید، پرتگاهی مهلک است".

ابوالفضل فاتح

