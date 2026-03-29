قیمت خودروهای شرکت کیا در بازار ایران + جدول
قیمت انواع خودروهای شرکت کیاموتورز در بازار ایران مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای کیا
خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
اسپورتیج (کوشا)
6,950,000,000
6,282,500,000
اسپورتیج (هرمس)
7,300,000,000
4,268,000,000
اپتیما توربو K5
7,500,000,000
3,650,000,000
اپتیما توربو K5 (هرمس)
6,560,000,000
---
سورنتو 3.5
به زودی
17,000,000,000
سورنتو هیبرید
به زودی
13,000,000,000
