قیمت خودرو‌های شرکت کیا در بازار ایران + جدول

قیمت خودرو‌های شرکت کیا در بازار ایران + جدول
قیمت انواع خودرو‌های شرکت کیاموتورز در بازار ایران مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای کیا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

اسپورتیج (کوشا)

6,950,000,000

6,282,500,000

اسپورتیج (هرمس)

7,300,000,000

4,268,000,000

اپتیما توربو K5

7,500,000,000

3,650,000,000

اپتیما توربو K5 (هرمس)

6,560,000,000

---

سورنتو 3.5

به زودی

17,000,000,000

سورنتو هیبرید

به زودی

13,000,000,000
منبع اقتصاد24
