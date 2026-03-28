دشمن آمریکا بودن میتواند خطرناک باشد، اما دوست بودن کشنده است!
جاشوا لندیس رئیس و معاون مدیر کل دانشگاه سنت مید ایست اوکلاهما؛
سوئیس چند سال پیش تعدادی موشک تاماهاوک سفارش داده بود. حالا آمریکا گفته که نمیتواند آنها را تحویل دهد.
در نتیجه، سوئیس اعلام کرده که در این صورت پولی هم پرداخت نخواهد کرد.اما آمریکا در واکنش، پولی را که سوئیس برای جنگندههای F-35 پرداخت کرده بود (و احتمالاً آنها را هم دریافت نخواهد کرد) توقیف کرده است.
«اعتماد به آمریکا در حال آسیب دیدن است.»
این موضوع در پارلمان هم با واکنش منفی روبهرو شده است. «واقعاً خشمآور است که ما پرداختها را متوقف میکنیم، اما پول بهسادگی به جای دیگری منتقل میشود.»