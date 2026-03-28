لودریان: ایران حق دارد به پیشنهادهای ترامپ جواب رد بدهد + فیلم

وزیر خارجه پیشین فرانسه:

بستن تنگه هرمز توسط ایران یک نقطه عطف بود. ترامپ و دولت آمریکا می‌خواهند از بحران خارج شوند اما دقیقاً در زمان مذاکرات بود که حملات به ایران آغاز شد و ایرانی‌ها این را به خاطر دارند. بنابراین قابل درک است که ایرانی‌ها بخواهند یک دوره آرامش بیشتر داشته باشند.

دو راه وجود دارد؛ یا مذاکراتی انجام می‌شود که به نتیجه برسد یا جنگ تشدید شود. اگر حوثی‌های یمن تنگه باب‌المندب را ببندند، وضعیت بدتر می‌شود و این یکی از کارت‌هایی است که ایرانی‌ها ممکن است در آستین نگه داشته باشند.

حکومت ایران تا حدی تقویت شده است. رژیم توانسته قدرت را غیرمتمرکز کند. شما به سر ضربه می‌زنید، اما در سراسر مناطق، مسئولیت‌ها تقسیم شده است.

چیزی که من‌را متعجب می‌کند، عدم آمادگی آمریکا درباره تنگه هرمز است. به همین دلیل امروز ترامپ نمی‌تواند به سادگی بگوید «جنگ تمام شد» اما امروز مصمم‌تر از اسرائیل به دنبال یافتن راه خروج است.

