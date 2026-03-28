قیمت انواع تلویزیون ایکس ویژن امروز + جدول

قیمت انواع تلویزیون‌های هوشمند ایکس ویژن (X-VISION) را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

تلویزیون ایکس ویژن X-VISION

نام محصول

اندازه صفحه نمایش

قیمت (تومان)

تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 32XH600 سایز 32 اینچ

32

22,400,000

تلویزیون ایکس ویژن مدل 50XYU700 سایز 50 اینچ

50

46,500,000

تلویزیون ایکس ویژن مدل XCU700 سایز 58 اینچ

58

49,600,000

تلویزیون ایکس ویژن مدل XCU700 سایز 58 اینچ

58

53,500,000

تلویزیون LED ایکس ویژن مدل 50XYU785 سایز 50 اینچ

50

55,980,000

تلویزیون هوشمند QLED ایکس ویژن مدل XYU800 سایز 55 اینچ

55

57,400,000

تلویزیون ایکس ویژن LED سایز 55 اینچ مدل XYU795

55

60,900,000

تلویزیون LED ایکس ویژن مدل 55XYU775 سایز 55 اینچ

55

62,500,000

تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XYU785 سایز 55 اینچ

55

63,250,000

تلویزیون کیو ال ای دی ایکس ویژن مدل X15 سایز 65 اینچ

65

89,995,000

تلویزیون QLED هوشمند ایکس ویژن مدل 65X25 سایز 65 اینچ

65

93,700,000

تلویزیون کیو ال ای دی ایکس ویژن مدل 65XH15 سایز 65 اینچ

65

97,500,000

تلویزیون ایکس ویژن مدل 65XCU775 سایز 65 اینچ

65

102,500,000
منبع اقتصاد24
