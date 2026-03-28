قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.

قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ

عنوان

قیمت (تومان)

استیک مرغ طعم دار شده 

515,000

بازو مرغ طعم دارشده 

265,000

بازوی کبابی ساده مرغ

250,000

بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال

265,000

بال مرغ طعم دارشده 

285,000

بال و بازو مرغ طعم دار شده 

280,000

بلدرچین کامل تازه 

410,000

بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی

375,000

بوقلمون بازو

285,000

بوقلمون بال 

195,000

بوقلمون چرخکرده 

595,000

بوقلمون ران 

345,000

بوقلمون ران با پوست و استخوان 

500,000

بوقلمون ساق 

405,000

بوقلمون سینه 

495,000

بوقلمون فیله

690,000

بوقلمون گردن 

270,000

بوقلمون لاشه کامل یا شقه 

330,000

بوقلمون مغز ران 

695,000

بوقلمون نیم شقه 

325,000

پاچینی مرغ 

270,000

پای بوقلمون 

39,000

پای مرغ

30,000

تخم بلدرچین 12عددی 

69,000

تخم بلدرچین 15عددی 

84,000

تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی 

130,000

تخم کبک 4 عددی

69,000

تخم کبک 6 عددی

99,000

تخم کبک بسته بندی 12 عددی 

190,000

تخم مرغ بسته 20 عددی 

200,000

تخم مرغ بسته 24 عددی 

225,000

تخم مرغ بسته 6 عددی 

59,000

تخم مرغ بسته 9 عددی 

88,000

تخم مرغ بسته بندی 

280,000

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی 

150,000

تخم مرغ غیر بسته بندی 

150,000

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی 

150,000

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی 

200,000

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی 

225,000

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی 

280,000

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی 

59,000

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی 

88,000

جگر پاک شده بوقلمون 

125,000

جگر مرغ

47,000

جوجه چینی 

515,000

جوجه کباب با استخوان ساده

385,000

جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده 

515,000

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

485,000

چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری 

515,000

دل پاک شده بوقلمون 

155,000

دل مرغ پاک کرده

84,000

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

299,000

ران مرغ سوخاری 

415,000

ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

345,000

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

378,000

سنگدان پاک شده بوقلمون 

145,000

سنگدان مرغ

98,000

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

382,000

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو

366,000

سینه مرغ سوخاری

480,000

شتر مرغ ران بدون استخوان 

1,590,000

شتر مرغ قلم 

154,000

شتر مرغ ماهیچه 

1,590,000

شنیتسل مرغ با آرد 

515,000

شنیتسل مرغ بدون آرد

445,000

فیله مرغ

572,000

فیله مرغ سوخاری 

615,000

فیله مرغ طعم دارشده 

615,000

گردن مرغ بدون پوست

65,000

مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ

255,000

مرغ کامل تازه 

220,000

مرغ کامل تازه پاک شده 

250,000

مرغ کامل منجمد 

210,000

مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان

320,000
منبع اقتصاد24
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
