قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ
عنوان
قیمت (تومان)
استیک مرغ طعم دار شده
515,000
بازو مرغ طعم دارشده
265,000
بازوی کبابی ساده مرغ
250,000
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال
265,000
بال مرغ طعم دارشده
285,000
بال و بازو مرغ طعم دار شده
280,000
بلدرچین کامل تازه
410,000
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی
375,000
بوقلمون بازو
285,000
بوقلمون بال
195,000
بوقلمون چرخکرده
595,000
بوقلمون ران
345,000
بوقلمون ران با پوست و استخوان
500,000
بوقلمون ساق
405,000
بوقلمون سینه
495,000
بوقلمون فیله
690,000
بوقلمون گردن
270,000
بوقلمون لاشه کامل یا شقه
330,000
بوقلمون مغز ران
695,000
بوقلمون نیم شقه
325,000
پاچینی مرغ
270,000
پای بوقلمون
39,000
پای مرغ
30,000
تخم بلدرچین 12عددی
69,000
تخم بلدرچین 15عددی
84,000
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی
130,000
تخم کبک 4 عددی
69,000
تخم کبک 6 عددی
99,000
تخم کبک بسته بندی 12 عددی
190,000
تخم مرغ بسته 20 عددی
200,000
تخم مرغ بسته 24 عددی
225,000
تخم مرغ بسته 6 عددی
59,000
تخم مرغ بسته 9 عددی
88,000
تخم مرغ بسته بندی
280,000
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی
150,000
تخم مرغ غیر بسته بندی
150,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی
150,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی
200,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی
225,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی
280,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی
59,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی
88,000
جگر پاک شده بوقلمون
125,000
جگر مرغ
47,000
جوجه چینی
515,000
جوجه کباب با استخوان ساده
385,000
جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده
515,000
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
485,000
چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری
515,000
دل پاک شده بوقلمون
155,000
دل مرغ پاک کرده
84,000
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق
299,000
ران مرغ سوخاری
415,000
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال
345,000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
378,000
سنگدان پاک شده بوقلمون
145,000
سنگدان مرغ
98,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
382,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
366,000
سینه مرغ سوخاری
480,000
شتر مرغ ران بدون استخوان
1,590,000
شتر مرغ قلم
154,000
شتر مرغ ماهیچه
1,590,000
شنیتسل مرغ با آرد
515,000
شنیتسل مرغ بدون آرد
445,000
فیله مرغ
572,000
فیله مرغ سوخاری
615,000
فیله مرغ طعم دارشده
615,000
گردن مرغ بدون پوست
65,000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ
255,000
مرغ کامل تازه
220,000
مرغ کامل تازه پاک شده
250,000
مرغ کامل منجمد
210,000
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان
|
320,000