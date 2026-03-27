خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلای جهانی باز هم افزایش یافت

کد خبر : 1765887
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی به دلیل تضعیف ارزش دلار و تقاضا برای خرید ارزان، بیش از یک درصد افزایش یافت، اما تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی که نگرانی‌های تورمی را تشدید کرد و انتظارات برای افزایش نرخ بهره جهانی را افزایش داد، در مسیر چهارمین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۴۴۳۳ دلار و ۶۹ سنت رسید. این فلز ارزشمند از ابتدای هفته جاری تاکنون، حدود ۱.۲ درصد کاهش قیمت یافته است.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در آوریل، ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۴۴۲۸ دلار و ۴۰ سنت رسید.

ارزش دلار کاهش یافت و طلا را که به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر کرد.  

قیمت طلا از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۹ اسفند، حدود ۱۶ درصد کاهش قیمت یافته که تحت تاثیر رشد بیش از ۲ درصدی ارزش دلار آمریکا طی همین مدت بوده است. افزایش قیمت نفت پس از این حمله غیرقانونی، باعث نگرانی از تورم جهانی و تقویت انتظارات برای نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر و دلار قوی‌تر شد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری، ۱.۸ درصد افزایش یافت و به ۶۹ دلار و ۲۵ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۲.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۸۸۰ دلار و ۴ سنت رسید، در حالی که هر اونس پالادیوم ۳.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۴۰۰ دلار و ۷۴ سنت رسید.

 

منبع اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار