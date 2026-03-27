چرا این روزها باید ورزش کنیم؟

اینطور ثابت شده که نوع ورزش و دوز آن در بهبود انواع مختلف مشکلات روانی تاثیر دارد.

افسردگی

ورزش می تواند مانند یک داروی ضد افسردگی نقش مهمی در درمان این بیماری داشته باشد, علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که تمرینات هوازی و مقاومتی متوسط تا شدید در درمان افسردگی اساسی نقش مهمی دارد.

استرس مزمن

قطعا یکی از راه های مدیریت استرس، ورزش است و محققان گزارش داده اند افزایش ضربان قلب برای چند بار در طول هفته باعث کاهش استرس خواهد شد.

اختلالات خوردن

ورزش یک ابزار قدرتمند برای کاهش وزن موثر شناخته شده است, مطالعاتی که در سال ۲۰۰۲ در مجله طب ورزشی در ایالات متحده منتشر شد، نشان داد استفاده از ورزش درمانی برای درمان اختلالات خوردن بسیار موثرتر از درمان شناختی رفتاری است.

بیش فعالی

اگرچه اختلال کم توجهی، بیش فعالی درمان قطعی ندارد، اما ورزش می تواند تمرکز شخص را افزایش و ناآرامی فرد را کاهش می دهد.

