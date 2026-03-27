مردم این روستاها نادانسته برخی از این مین‌ها را لمس کرده و ۶ تن به شهادت رسیدند.

یکی از نیروهای چک و خنثی می‌گوید این سلاح‌ها ممنوعه است و نباید در محیط شهری استفاده شود. خبرنگاران خارجی امروز از بمب‌های خوشه‌ای آمریکایی‌ در شیراز بازدید کردند.

عبدالرضا صدیق کارشناس حوزهٔ نظامی معتقد است این بسته‌های انفجاری، مین‌های ضدزره پرتاب‌شده از بمب‌های خوشه‌ای آمریکا و اسرائیل هستند و به کارگیری آنها در نقاط مسکونی جنایت جنگی است.

هر چند نیروهای نظامی و امنیتی درحال جمع‌آوری آن هستند، اما از شهروندان درخواست می‌گردد بعد از مشاهدهٔ این بسته‌های مشکوک از آن فاصله گرفته، کودکان را از از محل دور کنند و موقعیت دقیق آن را به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی گزارش دهند.

مردم می‌توانند با مراجعه به نواحی سپاه، نیروهای ارتش یا نیروهای پلیس حضور این بمب‌های خوشه‌ای را گزارش کنند تا با حضور نیروهای چک و خنثی پاکسازی شود.

منبع فارس

