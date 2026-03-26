سایر رسانه‌ها ۰۶ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰:۱۹

بمب خبری شبکه الجزیره: ایران به سلاح و سیستم جدیدی دست یافته که می‌توانند هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی را شکار کنند! + فیلم

شگفتی «علی هاشم»، خبرنگار ارشد الجزیره انگلیسی از شکار پی‌در‌پی هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی توسط سامانه‌های داخلی پدافند ایران: به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها چیزی در اختیار دارند که از آن استفاده می‌کنند؛ صحبت از یک سامانه و سلاح جدید است! ما دیدیم که ایران F-35 ، F-18 ، F-16 و F-15 را در آسمان شکار کرد. ما نمی‌دانیم این سلاح چیست؛ نمی‌دانیم این سامانه چیست؟! اما نکته اینجاست، روایتی که طی سه هفته گذشته شکل گرفته بود مبنی بر اینکه آسمان ایران کاملاً باز است، به نظر می‌رسد اکنون زیر سؤال رفته و ایرانی‌ها قادرند هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی را هدف قرار دهند!