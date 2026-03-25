هشدار رسانه آمریکایی حامی ترامپ؛ بحران سوخت در راه، بنزین آمریکاییها تا ۳۰٪ گران شد! + فیلم
تحلیلگر رسانه آمریکایی فاکس نیوز : باز هم میگویم وضعیت خوبی نیست. دهها نفتکش در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند و این موضوع باعث افزایش قیمت نفت در سراسر جهان شده است. قطعاً اسرائیل نیز خواهان کاهش این قیمتهاست افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت بنزین به ازای هر گالن برای شهروندان شاغل آمریکایی بسیار دردناک است. ما اینجا قطعاً این را درک میکنیم. با این حال، این رقم حدود نصف مقداری است که مردم پیشبینی میکردند.