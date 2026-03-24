تصاویری از وضعیت هواپیمای نظامی سقوط کرده در کلمبیا+ فیلم

هواپیمای ترابری سی-۱۳۰ هرکولس ارتش کلمبیا لحظاتی پس از برخاستن از پورتو لگویزامو، شهری مرزی در نزدیکی مرز پرو، سقوط کرد.

رسانه‌ها درباره سقوط این هواپیمای ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا نوشتند: «یک فاجعه هوایی کلمبیا را در ماتم فرو برده است.»

این هواپیما که توسط نیروی هوایی کلمبیا اداره می‌شد، ۱۱۴ مسافر و ۱۱ خدمه را حمل می‌کرد.

روایت‌های شاهدان عینی نشان می‌دهد که هواپیما قبل از سقوط به سمت زمین، برای افزایش ارتفاع تلاش کرده است.

ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، ظاهراً نشان می‌دهند که جت چند ثانیه پس از برخاستن، با نوک خودش سقوط کرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا گوستاوو پترو، نگرانی خود را از این حادثه ابراز و خاطرنشان کرد که وضعیت چندین مسافر هنوز تأیید نشده است. او در بیانیه‌ای جداگانه، گفت: «نوسازی تسلیحات نیروهای نظامی سال‌هاست که تصمیم من بوده است.»

