چه وسایلی به محافط برق نیاز دارند ؟

محافظ برق یک دستگاه است که می تواند از وسایل برقی در برابر خطرات ناشی از نوسانات برق، اضافه بار، صاعقه و سوختگی جلوگیری کند. محافظ برق می تواند برق ورودی را کنترل کرده و در صورت لزوم آن را قطع یا تنظیم کند. محافظ برق می تواند به صرفه جویی در هزینه تعمیر و تعویض، افزایش عمر و کارایی آنها، کاهش خطر آتش سوزی و حفظ ایمنی کمک کند.

دلایل نیاز به محافظ برق برای لوازم

محافظت از وسایل برقی منزل جهت پیشگیری از خسارت به لوازم برقی بسیار ضروری است. شاید برای شما پیش آمده باشد که در حین استفاده از یک وسیله مانند کولر در اوج گرمای تابستان، به ناگاه کولر منزلتان دچار مشکل شده و می سوزد. در خوشبینانه ترین حالت شاید با تعمیر یک قطعه بتوانید مجددا از آن استفاده کنید.

گاهی نوسان برق موجب سوختن کامل موتور کولر می شود. در نتیجه موتور کولر باید تعویض شود. نه تنها باید زمانی را در گرمای تابستان بدون کولر سپری کنید، بلکه مجبور به پرداخت هزینه های سنگین برای کارکرد مجدد آن هستید.

برای جلوگیری از این اتفاقات از یک محافظ برق استفاده کنید. محافظ برق در هنگام بروز نوسان برق (کاهش یا افزایش ولتاژ ) خارج از محدوده ی استاندارد، جریان برق را قطع می کند. پس از بازگشت مقدار ولتاژ به حالت معمول، مجددا برق مدار را وصل می کند. در نتیجه از خسارت به لوازم الکتریکی و یا آتش سوزی، جلوگیری می کند.

به طور کلی، استفاده از محافظ برق برای همه لوازم برقی توصیه می شود، زیرا نوسانات برق می تواند به طور جدی به آنها آسیب برساند. اما برخی از لوازم برقی به دلیل حساسیت بیشتر، نیاز به محافظت بیشتری دارند.

در اینجا به برخی از وسایلی که نیاز به محافظ برق دارند اشاره می کنیم:

یخچال و فریزر:

یخچال و فریزر از جمله لوازم برقی پرمصرف و گران قیمت هستند که به شدت در برابر نوسانات برق آسیب پذیر هستند. کمپرسور یخچال، یکی از حساس ترین قسمت های این وسیله است که در اثر نوسانات برق می تواند به طور جدی آسیب ببیند.

کولر گازی:

کولر گازی نیز مانند یخچال، از جمله لوازم برقی پرمصرف و گران قیمت است که به نوسانات برق حساس است. نوسانات برق می تواند به کمپرسور، موتور فن و سایر قطعات کولر گازی آسیب برساند.

برای حفاظت بهتر کولر گازی و جلوگیری از آسیب های برقی، پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین محافظ برق کولر گازی را هم مطالعه کنید.

کامپیوتر و لپ تاپ

کامپیوتر و لپ تاپ، از جمله لوازم برقی حساس و گران قیمت هستند که نوسانات برق می تواند به طور جدی به آنها آسیب برساند. نوسانات برق می تواند به مادربرد، هارد دیسک، رم و سایر قطعات کامپیوتر و لپ تاپ آسیب برساند.

تلویزیون:

تلویزیون، از جمله لوازم برقی حساس و گران قیمت است که نوسانات برق می تواند به طور جدی به آن آسیب برساند. نوسانات برق می تواند به پنل، بردهای الکترونیکی و سایر قطعات تلویزیون آسیب برساند.

چه وسایلی به محافط برق نیاز دارند ؟

لوازم صوتی تصویری:

لوازم صوتی تصویری مانند ضبط صوت، ضبط تصویر، سینما خانگی و … نیز به نوسانات برق حساس هستند. نوسانات برق می تواند به بلندگوها، آمپلی فایر و سایر قطعات این لوازم آسیب برساند.

علاوه بر موارد ذکر شده، استفاده از محافظ برق برای سایر لوازم برقی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، مایکروفر و … نیز توصیه می شود.

در هنگام انتخاب محافظ برق، باید به توان و نوع ولتاژ آن توجه کرد. همچنین، بهتر است از محافظ های برقی استفاده کرد که دارای گارانتی و خدمات پس از فروش باشند.

در اینجا به چند نکته برای استفاده از محافظ برق اشاره می کنیم:

محافظ برق را به طور مستقیم به پریز برق وصل کنید.

از اتصال چندین محافظ برق به یکدیگر خودداری کنید.

از محافظ برق برای لوازم برقی با توان بیش از حد مجاز استفاده نکنید.

محافظ برق را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید.

به طور کلی محافظ برق را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.

استفاده از محافظ برق، می تواند به طور قابل توجهی از لوازم برقی شما در برابر نوسانات برق محافظت کند و عمر مفید آنها را افزایش دهد.

در ادامه برخی وسایل برقی که نیاز بیشتری به محافظ برق دارند ذکر می کنیم:

اجاق گازهای برقی

ماشین لباسشویی

ماشین ظرفشویی

اتوپرس

تلویزیون و دستگاه های صوتی

کامپیوتر

کنسول بازی

پکیج های گرمایشی

رادیاتورها

تلفن همراه

لپ تاپ

دوربین های مداربسته

سیستم های امنیتی

سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام سرقت

محافظ برق برای محیط های صنعتی بزرگ:

اتوماسیون های صنعتی

دستگاه های تولید

ماشین های CNC

پمپ ها

کمپرسورها

UPS

ژنراتور برق

دستگاه های

گرمایشی

یخچال های صنعتی

بالابرها

نقاله ها

محافظ برق برای محیط های بیمارستان ها:

دستگاه های پزشکی

دستگاه های آزمایشگاهی

