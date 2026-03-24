چند روش عالی و خلاقانه برای سرگرم کردن کودکان در خانه

در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشید تا چند روش عالی و در عین حال ساده برای سرگرم کردن کودکان در خانه را به شما معرفی کنیم:

در جستجوی گنج

مقداری سکه تهیه و آن ها را به چند قسمت تقسیم کنید. هر قسمت را درون کیسه های پارچه ای بریزید و در قسمت های مختلف خانه پنهان کنید. به فرزندتان بگویید که در قسمت های مختلف خانه، گنج هایی پنهان شده و نیاز هست تا یک دریانورد شجاع آن ها را پیدا کند.

با کمک خودش و با استفاده از مقوا، یک شمشیر و یک کلاه دریانوردی ساده بسازید. حال فقط باید از تصوراتتان استفاده کنید. تظاهر کنید که باید با دشمنان فرضی بجنگید و از آب های جادویی عبور کنید تا گنج پیدا شود. مطمئن باشید فرزندتان ساعت ها سرگرم خواهد شد و بسیار به او خوش خواهد گذشت.

مسابقه ی اتومبیل رانی

یک چسب نواری رنگی مثل چسب برق تهیه کنید. چسب ها را طوری روی زمین بچسبانید که مانند یک هزارتو شود. حال ماشین های فرزندتان را در نقطه ی شروع بگذارید. می توانید هر کدام یک ماشین انتخاب کنید و با هم مسابقه بدهید.

مسابقه ی ایستگاهی

یک مسیر پر از فعالیت های بامزه درست کنید. با مقوا یک نقطه ی شروع و پایان و علامت هایی برای ایستگاه های مختلف بسازید. در هر ایستگاه، وسایل مورد نیاز یک فعالیت خاص را قرار دهید. برای مثال می توانید یک مسیر به ترتیب زیر بسازید:

10 بار بالا و پایین پریدن

کشیدن سه عدد گل با سه رنگ آبی، قرمز و زرد در دفتر نقاشی

گفتن اسم 5 تا میوه یا حیوان

ساختن یک برج لگویی

درست کردن یک پازل یا جورچین

شانه کردن موها یا پوشیدن یک جفت جوراب

لمس کن، بچش و حدس بزن

چشم های کودک را با یک چشم بند، ببندید. در مقابل او چند شی یا خوراکی قرار دهید. حال از او بخواهید با لمس کردن، چشیدن و بو کردن آن ها، حدس بزند چه چیزی هستند. این بازی برای تقویت حس های مختلف کودک انتخابی فوق العاده است.

رنگ ها را بشناس

چند سبد یا کیسه تهیه کنید و روی هرکدام یک تکه کاغذ رنگی با رنگ های مختلف بچسبانید. حال لگوها، توپ ها و برخی از اسباب بازی های کودک را بیاورید و از او بخواهید، هر اسباب بازی را درون سبد با رنگ خودش بگذارد. برای مثال اسباب بازی های قرمز را درون سبد با کاغذ رنگی قرمز بیندازد.

بازی با اسم ها

این بازی برای کودکان اول دبستانی خیلی عالی است و به آن ها کمک می کند تا حروف را بهتر بیاموزند. بازی به این صورت است که شما یک اسم می گویید و کودک باید با حرف آخر آن، یک اسم دیگر پیدا کند. برای مثال بازی می تواند به شکل زیر پیش برود:

باران

نیما

آرام

مهسا

آشپزی با کمک هم

برای کودک کارد و چنگال پلاستیکی تهیه کنید تا خیالتان از بابت ایمنی راحت باشد. حال می توانید با هم یک سالاد خوشمزه یا یک املت ساده درست کنید. اگر بیشتر وقت دارید، پختن شیرینی و کیک را هم امتحان کنید. آشپزی گزینه ی خیلی مناسبی برای کودکانی است که استرس زیادی دارند یا خوب غذا نمی خورند.

بازی با سایه ها

شب ها یا زمانی که برق می رود، این بازی می تواند مدت زیادی بچه‎ ها را سرگرم کند. از یک چراغ قوه ی ساده استفاده کنید و روی دیوار یا سقف با دستتان شکل های مختلف بسازید. می توانید یک روباه بسیازید و از زبان او یک داستان کوتاه برای کودک تعریف کنید.

تشکیل یک باند موسیقی

یک لباس رنگی رنگی به کودک بپوشانید. چند ظرف پلاستیکی و فلزی با اندازه های مختلف جلوی او بگذارید و یک ملاقه ی پلاستیکی هم به دستش بدهید. حالا او می تواند تظاهر کند که نوازنده ی یک گروه موسیقی معروف است و دارد برنامه اجرا می کند.

