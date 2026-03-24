چرا بحرانها علائم معده و روده را بدتر میکنند؟
استرس یکی از مهمترین عواملی است که میتواند بیماریهای گوارشی را فعال یا تشدید کند؛ موضوعی که بهویژه در شرایط بحرانی بیشتر دیده میشود. فشارهای روانی و تنشهای عصبی مستقیماً بر عملکرد معده و روده اثر میگذارند و باعث بروز یا بازگشت علائمی میشوند که گاهی زندگی روزمره را مختل میکند.
در میان این بیماریها، «روده تحریکپذیر» یا IBS جایگاه ویژهای دارد. این اختلال نسبت به استرس بسیار حساس است و نشانههایی مانند درد شکم، دلپیچه، نفخ، اسهال یا یبوست را ایجاد میکند. معمولاً پس از اجابت مزاج از شدت درد کاسته میشود. در زمان بحران احتمال بازگشت این علائم افزایش مییابد. افرادی که سابقه این بیماری را دارند میتوانند در صورت عود علائم از داروهای قبلی استفاده کنند، اما کسانی که برای نخستینبار این علائم را تجربه میکنند باید به پزشک مراجعه کنند.
استرس در بیماریهای معده نیز نقش دارد. اگرچه علت اصلی برخی مشکلات مانند زخم معده، عفونت هلیکوباکتر پیلوری یا مصرف مسکنهایی مثل ژلوفن و ایبوپروفن است، اما استرس میتواند التهاب و درد معده یا اثنیعشر را تشدید کند. برای کنترل علائم، مصرف منظم داروهای تجویزشده ضروری است.
در بیماریهای التهابی روده مانند کولیت اولسروز که پایه خودایمنی دارند و معمولاً با داروهایی مانند کورتون کنترل میشوند، فشار روانی میتواند موجب شعلهور شدن بیماری شود. اگر علائم بازگردد باید تشخیص داده شود که این وضعیت ناشی از فعال شدن بیماری است یا تحریکات عصبی روده.
بعضی بیماریها مثل هپاتیت B مستقیماً با استرس مرتبط نیستند، اما بیمارانی که داروی خود را منظم مصرف میکنند معمولاً مشکلی نخواهند داشت.
در نهایت بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن گوارشی باید داروهایشان را دقیق و منظم مصرف کنند و نیازی به انبار کردن دارو نیست، چون دارو به میزان کافی در دسترس است. انتخاب غذاهای سالم و بهداشتی نیز اهمیت زیادی دارد و پرهیز از فستفود و غذاهای آماده میتواند از بروز مشکلات گوارشی و مراجعههای غیرضروری به مراکز درمانی جلوگیری کند.