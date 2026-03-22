شهروند اسرائیلی از شدت فشار روانی جنگ دست نتانیاهو را برای دنیا رو کرد/ او برای فرار از زندان میخواهد جنگ جهانی راه بیاندازد + فیلم
یک شهروند اسرائیلی: من در اسرائیلم… دو روزه نخوابیدم. میدونید چرا؟ چون نخستوزیر فاسدمون فقط میخواد در قدرت بمونه. اون فقط میخواد نخستوزیر بمونه و زندان نره… حتی اگه لازم باشه جنگ جهانی راه میندازه. اون نه به اسرائیلیها اهمیت میده، نه به زنان اسرائیلی و نه حتی به زنان ایران. حرفش رو باور نکنید. برای موندن در قدرت، حتی از ترور یهودیان در کرانه باختری هم حمایت میکنه. از هر چیزی استفاده میکنه فقط برای اینکه بیشتر در قدرت بمونه... حقیقته اینه