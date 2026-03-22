بدترین بحران انرژی تاریخ/ جهان روزبروز بیشتر در باتلاق ترامپ-نتانیاهو فرو میرود
نفت خاورمیانه تا حدود ۱۶۴ دلار جهش کرده، سوخت هواپیما در اروپا به حدود ۲۲۰ دلار رسیده، بنزین آمریکا به حدود ۴ دلار در هر گالن افزایش یافته (بیش از ۱ دلار رشد).
حدود ۳٪ از عرضه جهانی LNG برای ۳ تا ۵ سال از بین رفته، قیمت کودهای شیمیایی ۳۰٪ تا ۴۰٪ بالا رفته، یکسوم تجارت جهانی کود مختل شده.
۵۰٪ تولید غذای جهان وابسته به کود است و این وضعیت بهعنوان بدترین بحران انرژی تاریخ (شدیدتر از ۱۹۷۳) شناخته میشود.
منبع خط انرژی