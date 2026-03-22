خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با آب شیرین‌کن های منطقه آشنا شوید/ حمله به کدام تأسیسات در اولویت است؟

کد خبر : 1764393
لینک کوتاه کپی شد.

ایران واکنش به تهدید ترامپ، تهدید کرده که به آب شیرین‌کن‌های منطقه حمله خواهد کرد. اما وضعیت این تأسیسات در خلیج فارس چگونه است.

در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ آب شیرین‌کن در منطقه وجود دارد.

ایران ۳٪ به آب شیرین‌کن وابسته است و متحدان آمریکا در منطقه ۴۰ تا ۹۰٪ وابسته هستند.

اما با وجود تعدد بالای آب شیرین‌کن‌ها، در هر کشوری چندین تأسیسات اصلی وجود دارد که انهدام آنها کار را تمام می‌کند.

مثلا ۸۰ درصد از آب شرب اسرائیل به ۵ آب‌شیرین‌کن وابسته است: تأسیسات پنج‌گانه Hadera، Sorek، Ashkelon، Ashdod، Palmachim.

یا ۶۰ درصد از آب شرب بحرین از ۴ آب شیرین‌کن تامین می‌شود. امارات نیز به ۵ آب شیرین‌کن بزرگ از جمله تأسیسات جبل علی وابسته است. انهدام این تعداد، به راحتی آب خوردن است.

منبع خط انرژی
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار