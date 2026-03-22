چگونه اینترنت هدیه دولت را دریافت کنیم؟

وزارت ارتباطات به مناسبت نوروز ۱۴۰۵، پنج گیگ اینترنت رایگان و استفاده رایگان از فیلم‌ها و سریال‌های آرشیوی پلتفرم‌های نماوا، فیلیمو، فیلم نت و ... از اول فروردین به مدت ۱۵ روز، به مردم ایران هدیه می‌دهد.

بر این اساس، مردم می‌توانند برای دریافت پنج گیگ اینترنت نوروزی رایگان به نشانی https://my.gov.ir مراجعه کنند.