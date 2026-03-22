چگونه اینترنت هدیه دولت را دریافت کنیم؟
متقاضیان میتوانند از اول فروردین به مدت ۱۵ روز با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت از طرح بسته ۵ گیگابایتی اینترنت رایگان استفاده کنند.
وزارت ارتباطات به مناسبت نوروز ۱۴۰۵، پنج گیگ اینترنت رایگان و استفاده رایگان از فیلمها و سریالهای آرشیوی پلتفرمهای نماوا، فیلیمو، فیلم نت و ... از اول فروردین به مدت ۱۵ روز، به مردم ایران هدیه میدهد.
بر این اساس، مردم میتوانند برای دریافت پنج گیگ اینترنت نوروزی رایگان به نشانی https://my.gov.ir مراجعه کنند.
