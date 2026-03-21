تحلیلگر بازارهای جهانی نوشته قطر دیشب ۳۳٪ از عرضه جهانی هلیوم را از دست داد

جک فرندلی: همه روی «نفت» تمرکز کرده‌اند، اما هیچ‌کس به «هلیوم» توجه نمی‌کند! این یک اشتباه است. قطر دیشب ۳۳٪ از عرضه جهانی هلیوم را از دست داد.

بسیاری فکر می‌کنند هلیوم فقط برای بادکنک‌هاست!

اما ببینید این ماده واقعاً چه کاربردهایی دارد:

دستگاه‌های MRI: هلیوم مایع برای خنک‌کردن دستگاه‌ها استفاده می‌شود.

تولید چیپ‌ها: همه نیمه‌هادی‌ها (چیپ‌ها) به آن نیاز دارند.

صنعت فضایی: سیستم‌های موشکی و فضایی.

کامپیوترهای کوانتومی و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی پیشرفته.

هیچ جایگزینی برای هلیوم وجود ندارد.

حالا ببینید کدام مناطق در خطر هستند:

کره جنوبی: سامسونگ و SK Hynix نگرانند.

تایوان: شرکت TSMC به‌طور مخفیانه نگران است.

ژاپن: فقط ۶۰ روز تا شروع بحران کمبود زمان دارند.

سنگاپور: مرکز منطقه‌ای تولید چیپ‌ها در خطر است.

آلمان: قیمت‌ها دو برابر شده‌اند.

چین: به سرعت شروع به ذخیره‌سازی کرده است.

آمریکا: جهش قیمت در راه است.

هیچ جایگزینی برای این وجود ندارد. راه‌اندازی مجدد تولید سال‌ها طول می‌کشد، نه ماه‌ها. ممکن است برخی ظرفیت‌ها هرگز بازنگردند.

جنگ ایران فقط به بخش «انرژی» ضربه نزد؛ بلکه به «لایه سخت‌افزاری» اقتصاد جهانی آسیب زد.

نسل بعدی چیپ‌های هوش مصنوعی، دستگاه‌های MRI آینده و ماهواره‌های بعدی؛ همه به محصولی وابسته‌اند که بیشتر مردم تا دیروز حتی نامش را نشنیده بودند.

