پست اینستاگرامی علی دایی به‌ مناسبت نوروز پربازدید شد + عکس

علی دایی در صفحه اینستاگرامش با اشتراک‌گذاری تصویر زیر نوشت:

با درود به هم‌میهنان عزیزم

امسال نوروز با سال‌های قبل فرق می‌کند؛

داغدار عزیزانمان هستیم.

نوروز ۱۴۰۵ فصل تازه‌ای است برای امید، برای لبخندهای بیشتر و برای روزهای روشن.

با آرزوی ایرانی آباد، آزاد، به دور از جنگ و خون‌ریزی، سراسر رفاه و آرامش.

عید نوروز باستانی شادباش

فرزند ایران، علی دائی