پست اینستاگرامی علی دایی به مناسبت نوروز پربازدید شد + عکس
علی دایی ساعاتی پس از تحویل سال جدید، پست تازهای در صفحه شخصیاش منتشر کرد.
علی دایی در صفحه اینستاگرامش با اشتراکگذاری تصویر زیر نوشت:
با درود به هممیهنان عزیزم
امسال نوروز با سالهای قبل فرق میکند؛
داغدار عزیزانمان هستیم.
نوروز ۱۴۰۵ فصل تازهای است برای امید، برای لبخندهای بیشتر و برای روزهای روشن.
با آرزوی ایرانی آباد، آزاد، به دور از جنگ و خونریزی، سراسر رفاه و آرامش.
عید نوروز باستانی شادباش
فرزند ایران، علی دائی
منبع صدآنلاین