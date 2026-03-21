پست اینستاگرامی علی دایی به‌ مناسبت نوروز پربازدید شد + عکس

علی دایی ساعاتی پس از تحویل سال جدید، پست تازه‌ای در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد.

علی دایی در صفحه اینستاگرامش با اشتراک‌گذاری تصویر زیر نوشت:

با درود به هم‌میهنان عزیزم

امسال نوروز با سال‌های قبل فرق می‌کند؛

داغدار عزیزانمان هستیم.

نوروز ۱۴۰۵ فصل تازه‌ای است برای امید، برای لبخندهای بیشتر و برای روزهای روشن.

با آرزوی ایرانی آباد، آزاد، به دور از جنگ و خون‌ریزی، سراسر رفاه و آرامش.

عید نوروز باستانی شادباش

فرزند ایران، علی دائی

منبع صدآنلاین
