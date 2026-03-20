حمد الصواعی نویسنده و تحلیلگر شهیر عمانی:

در تاریخ ثبت کنید.. ایران اولین کشور در جهان است که یک اف ۳۵ را زده است.

در تاریخ ثبت کنید.. ایران اولین کشوری است که آمریکا را در تنگه هرمز خوار کرد و آن را ناتوان و محتاج کمک ساخت.

در تاریخ ثبت کنید.. ایران اولین کشوری است که گنبد آهنین را به حبابی سوراخ‌شده تبدیل کرد.

در تاریخ ثبت کنید.. ایران اولین کشوری است که بیشتر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را در هم شکست.

در تاریخ ثبت کنید.. ایران با دفاع از سرزمین، دانش و جغرافیای خود احترام جهان را به دست آورد.

این‌جاست قدرت بزرگ در منطقه خاورمیانه روی زمین.

