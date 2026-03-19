سایر رسانه‌ها ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۴:۰۰

تاکر کارلسون: پس تهدید قریب‌الوقوع نه از جانب ایران، بلکه از طرف اسرائیل بود؟ + فیلم

جو کنت، مدیر مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا: «دقیقاً. این اسرائیلی‌ها بودند که تصمیم برای انجام این اقدام (حمله) را جلو بردند و تحمیل کردند. ما می‌توانستیم خیلی ساده به اسرائیلی‌ها بگوییم: نه، شما این کار را انجام نخواهید داد. اما اسرائیلی‌ها این احساس را داشتند که دست‌شان باز است و تصور می‌کردند هر کاری انجام دهند. می‌توانند آن را پیش ببرند و ما فقط مجبور خواهیم بود [به نفع آن‌ها] واکنش نشان دهیم. این موضوع نشان‌دهنده ماهیت آن رابطه (رابطه آمریکا و اسرائیل) است. اما علاوه بر این، نشان می‌دهد که یک گروه فشار (لابی) وجود داشت که ما را به سمت جنگ سوق می‌داد.»