در آوردن سوئیچ شکسته با چند راهکار ساده!

تا به حال پیش آمده است که کلیدی را در قفل بشکنید؟ بسیار اتفاق می افتد، و گاهی درست در داخل استارت خودروی شما! خوشبختانه معمولا می توانید تکه های شکسته شده را بدون خبر کردن کلید ساز بیرون بیاورید.

مراحل انجام این کار را در ادامه به شما خواهیم گفت:

قدم اول: استارتر ماشین را تمیز کنید

برای بیرون کشیدن سوئیچ شکسته قبل از هرکاری باید استارتر ماشین تمیز شود. با کمک ابر یا فرچه سیمی به آرامی استارتر را از هرگونه گردوغبار پاک کنید.

یکی از دلایلی که سوئیچ داخل قطعه استارتر قفل شده و می شکند، کثیف بودن این قطعه است. در ضمن شما با تمیز کردن استارتر کمک می کنید تا مراحل دیگر کار به راحتی انجام شود.

قدم دوم:استفاده از روغن روان کننده

خارج کردن سوئیچ شکسته کار سختی نخواهد بود اگر شما در این مرحله از روغن روان کننده استفاده کنید. روغن های مخصوصی وجود دارند که به راحتی این قطعه را لغزنده و روان می کنند. کافی است این روغن را داخل استارتر اسپری کنید تا خوب لغزنده شود.

قدم سوم: از موچین کمک بگیرید!

در این مرحله سعی کنید با یک وسیله نوک تیز مانند موچین، قلاب بافتنی یا غیره سوئیچ شکسته شده را به آرامی به سطح استارتر بیاورید.

برداشتن روکش داخلی برای در آوردن سوئیچ شکسته

برای بیرون کشیدن سوئیچ شکسته نخست روکش داخلی را خارج کنید. این کار بسیار ظریفی است و نیاز به هوشیاری و دقت فراوان دارد.

کوچک ترین فشار باعث می شود تا به قطعات داخلی استارتر صدمه وارد آید. برای برداشتن خود قفل باید از برخی ابزارها و وسایل خاص کمک بگیرید. پیشنهاد می کنیم این کار را به یک مکانیک ماهر بسپارید.

او با کمک ابزاری که در اختیار دارد مانند کلیدهای ستاره می تواند قفل و روکش داخلی را باز کند. در بسیاری از اتومبیل ها با برداشتن روکش داخلی به سوئیچ شکسته شده در داخل قفل دسترسی پیدا می کنیم و به راحتی می توان آن را خارج کرد.

بااین همه اگر بازهم سوئیچ شکسته شده هیچ تکانی نخورد، دیگر چاره ای نیست جز اینکه درج های قفل تعویض شوند. تعویض این قطعه خیلی گران نیست و یک راه حل مطمئن و عالی به شمار می رود.

در نظر داشته باشید که هرگونه فشار یا استفاده از ابزار نامناسب ممکن است به استارتر خودرو آسیب بزند و هزینه بیشتری را به شما تحمیل کند؛ بنابراین توصیه می کنیم با صبر و حوصله این کار را انجام دهید و از ابزار مناسبی استفاده کنید.