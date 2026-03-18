آموزش شستن مبل با صابون

شستن مبل با صابون روشی ساده، اقتصادی و در عین حال کاربردی است؛ البته به شرطی که با دقت و آگاهی آن را انجام دهید. مهم ترین نکته، توجه به جنس پارچه مبل است. مثلا استفاده از صابون جامد برای مبل های مخمل می تواند باعث ایجاد لکه های سفید یا کدر شدن سطح پارچه شود؛ چون صابون های جامد معمولا قلیایی تر هستند و به بافت های لطیفی مثل مخمل آسیب می زنند.

چه نوع صابونی برای شستن مبل مناسب است؟

انتخاب صابون مناسب برای شستن مبل ها ممکن است کمی چالش برانگیز به نظر برسد. آیا هر نوع صابونی برای تمیز کردن مبلمان مناسب است؟ پاسخ این سوال خیر است. استفاده از صابون های جامد و چرب برای مبلمان توصیه نمی شود، زیرا چربی موجود در این نوع صابون ها می تواند ظاهری چسبنده و روغنی به مبل بدهد و به الیاف پارچه آن آسیب برساند. به جای آن، صابون مایع گزینه بهتری است؛ چرا که اگر با آب رقیق شود، نیازی به آبکشی زیاد نخواهد داشت و کار شما را راحت تر می کند.

مبل های چرمی نیاز به مراقبت ویژه ای دارند و اگر به درستی تمیز نشوند، ممکن است ترک خورده و رنگ آن ها آسیب ببیند. برای تمیز کردن این نوع مبل ها، بهتر است از محلولی رقیق شامل آب سرد و صابون مایع ملایم، مانند صابون بچه، استفاده کنید. با یک پارچه نرم و مرطوب، سطح مبل را به آرامی پاک کنید. بلافاصله پس از تمیز کردن، سطح مرطوب را با یک دستمال خشک پاک کنید تا رطوبت به عمق چرم نفوذ نکند. همچنین، پس از شستشو، توصیه می شود از نرم کننده های مخصوص چرم استفاده کنید تا از خشک شدن چرم جلوگیری کنید.

شستن مبل مخمل با صابون

مبل های مخمل بسیار نرم و لطیف هستند و پرزهای آن ها هنگام شست وشو به راحتی آسیب می بیند. لکه ها روی این مبل ها بیشتر به چشم می زند و ظاهری نا مناسب به آن می دهد، از این رو نیاز به مراقبت بیشتری دارند. برای پاک کردن لکه ها، بهتر است تنها از کف محلول آب و صابون استفاده کنید و با یک فرچه نرم روی لکه ها بکشید. پس از آن، حتما پرزهای پارچه را به حالت اولیه برگردانید. برای خشک شدن، به هیچ وجه از سشوار یا نور مستقیم آفتاب استفاده نکنید و سعی کنید مبل به طور طبیعی خشک شود.