یک حمله پهپادی ایرانی به مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) ظاهراً به دفتر مرکزی اپل آسیب زده است.با وجود سانسور شدید خبر حملات ایرانی در امارات، منابع به MintPress News تأیید کردند که دفتر اپل واقعاً خسارت دیده است. هنوز مشخص نیست که آیا این هدف اصلی بوده یا خیر، اما واضح است که تهران شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را در منطقه هدف قرار می‌دهد. اپل پیش‌تر به دلیل حمایت غیرمستقیم از نسل‌کشی در غزه و همکاری با شرکت‌ها و نهادهای اسرائیلی مورد انتقاد قرار گرفته است. احتمالاً شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل نقششان در تأمین فناوری‌های حیاتی هوش مصنوعی، محاسبات ابری و نظارت برای صنایع دفاعی، هدف ایران قرار گرفته‌اند.

