سایر رسانه‌ها ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۳:۵۴

سجیل؛ موشک محبوب این روزهای رسانه‌های خارجی + فیلم

موشک «سجیل» این روزها به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های خارجی تبدیل شده؛ یک موشک بالستیک میان‌برد با سوخت جامد و ساختار دو مرحله‌ای که به‌دلیل سرعت آماده‌سازی بالا، توجه زیادی را جلب کرده است. سوخت جامد و آماده پرتاب در چند دقیقه، بدون نیاز به آماده‌سازی طولانی. طراحی دو مرحله‌ای برای افزایش برد و کارایی. قابلیت شلیک از سکوهای متحرک و کاهش احتمال شناسایی. زمان واکنش بسیار کوتاه که کار رهگیری را سخت‌تر می‌کند.امکان تغییر مسیر در فاز نهایی برای عبور از سامانه‌های پدافندی. دقت بالا در اصابت به اهداف.