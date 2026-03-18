سردار آزمون از تیم ملی اخراج شد/ اقدام فوری او برای جلوگیری از پیگیری قضایی + عکس

در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و همزمان با حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری امارات، سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار استوری‌هایی در صفحه شخصی خود جنجال‌آفرین شد.این بازیکن که از ابتدای جنگ تاکنون هیچ واکنشی نسبت به جنایات آمریکا و اسرائیل نشان نداده بود، با انتشار تصویری از خود در کنار بن راشد و بن زائد، حاکمان امارات، نوشت: «دیدار با یکی از موفق‌ترین ذهن‌های جهان باعث مسرت و افتخار بود.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر قوه قضائیه هشدار داده بود همراهی با دشمن با برخورد قاطع و مصادره اموال مواجه خواهد شد. در واکنش به این جنجال، یک منبع آگاه در تیم ملی اعلام کرد که سردار آزمون از تیم ملی اخراج شده و تمامی بازیکنان نیز در جریان این تصمیم قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود برخورد قضایی با این بازیکن در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

تکمیلی: ساعتی پس از انتشار خبر اخراج آزمون از تیم ملی و واکنش تند افکار عمومی، این بازیکن استوری‌هایش را از صفحه خود پاک کرد.آزمون که با انتقادات گسترده مردمی مواجه شد، در اقدامی تاکتیکی با بازنشر یک پست قدیمی تلاش کرد القا کند که تصاویر منتشر شده مربوط به گذشته است.این در حالی است که خبرنگاران پیش از حذف استوری‌ها توسط آزمون، این تصاویر را ثبت کرده بودند.