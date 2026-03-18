این روزها چه ورزش هایی انجام دهیم؟

در شرایطی که این روزها داریم خیلی از ما نمی توانیم مثل سابق تمرینات منظم ورزشی را ادامه دهیم و یا در تمرینات تیمی شرکت کنیم.

اما همچنان باید آمادگی جسمانی را با تمرینات منظم حفظ کرد.

یکی از بهترین تمرینات برای این روزها تمرینات با وزن بدن است.

تمرینات با وزن بدن چیست؟

تمریناتی مانند لانگز، اسکوات، پوش آپ، کرانچ و ... که در آن تنها از وزن بدن خودمان استفاده میکنیم. نیاز به هیچ وسیله ای ندارند. و از مبتدی تا پیشرفته طیف گسترده ای برای انجام دارند.

این تمرینات مقاومتی هستند و آمادگی مطلوب بدنی را حفظ می کنند.

می توان در خانه و فضاهای کوچک این تمرینات را انجام داد.

برنامه تمرینات با وزن بدن

پیشنهاد من استفاده از سبک تمرینی اینتروال است.

به این صورت که ۳۰تا ۴۵ ثانیه حرکت را انجام دهید. و بسته به آمادگی جسمانی و سطح تمرین بین ۲۰ تا ۴۰ ثانیه استراحت انجام دهید و هر تنرین را سه بار تکرار کنید.

فواید تمرینات با وزن بدن

این تمرینات تمامی فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند :

سرعت، قدرت، استقامت، انعطاف پذیری و ...را بهبود می دهد.