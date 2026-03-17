راهنمای ساخت کیت اضطراری کنترل خونریزی با وسایل خانگی
دانشگاه علوم پزشکی ایران در اقدامی پیشگیرانه و آموزشی، راهنمای ساخت کیت اضطراری کنترل خونریزی را با استفاده از وسایل ساده و در دسترس خانگی ارائه کرد. این آموزشهای حیاتی که با هدف افزایش سواد سلامت عمومی و توانمندسازی شهروندان در مواجهه با شرایط اضطراری طراحی شده است، میتواند در لحظات بحرانی تا زمان رسیدن تیم اورژانس جان بسیاری را نجات دهد.
بر اساس این راهنمای آموزشی، هر خانوادهای میتواند با ابزارهای سادهای مانند پارچه، چسب، قیچی، دستکش، الکل و پنبه کیتی مؤثر برای کنترل خونریزی در منزل داشته باشد. نکته کلیدی این آموزش بر ابزارهای تخصصیتر کنترل خونریزی تمرکز دارد که شامل یک تسمه ساده (بنج) است که میتوان از پارچه نخی یا کمربند نخی به طول ۵ تا ۷ سانتیمتر به عنوان جایگزین حرفهای استفاده کرد و همچنین یک چوب کوچک با گره به عنوان استند برای ثابتنگهداشتن تسمه.
روش صحیح بستن تسمه خونریزیبند به این صورت است که باید آن را به فاصله ۵ تا ۷ سانتیمتر بالاتر از زخم بست، چوب را در مرکز آن قرار داد و آن را به آرامی چرخاند تا زمانی که خونریزی متوقف شود و سپس با تسمه اضافی آن را ثابت کرد.
در کنار این اقدامات، شستشوی زخم با آب تمیز، استفاده از گاز استریل، بستن محکم پانسمان و فشار مستقیم با پارچه ضخیم برای کنترل خونریزی از نکات مهمی است که باید به خاطر سپرده شود.
در صورت مشاهده زخمهای شدید، باید از گذاشتن چیزی داخل زخم خودداری کرد و بیمار نباید آب یا غذا دریافت کند و برای کاهش تورم میتوان از کمپرس سرد استفاده کرد و همچنین باید لباس گشاد بر تن مصدوم پوشانده و محل جراحت را باز نگه داشت تا تنفس راحتتر باشد.
در صورت خونریزی شدید، سریعاً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و تا رسیدن اورژانس، اقدامات اولیه به درستی انجام شود. یادگیری این مهارتهای ساده اما حیاتی میتواند تفاوت بین زندگی و مرگ را رقم بزند.