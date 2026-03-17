تنوع در تهیه کتلت‌ها بسیار زیاد است و جایگاه ویژه‌ای بین مردم ایران دارد. کتلت بادمجان یکی از محبوب‌ترین و خوشمزه‌ترین غذاهای ایرانی است که با دستورهای متنوع و مختلف طبخ می‌شود.

کتلت بادمجان رنده شده خام یکی از بهترین روش‌های تهیه کتلت بادمجان است که طعم بی نظیری داشته و می‌توانید آن را در رژیم غذایی‌تان بگنجانید. در این بخش دو روش تهیه کتلت بادمجان بدون سیب زمینی را آموزش داده ایم.

روش اول: کتلت بادمجان خام بدون گوشت

برای تهیه کتلت بادمجان رنده شده بدون گوشت مراحل زیر را دنبال کنید:

مواد لازم تهیه کتلت بادمجان خام

مواد لازم مقدار

بادمجان ۴ عدد

تخم مرغ ۳ عدد

پیاز ۱ عدد

سیب زمینی ۱ عدد

شوید ۳ قاشق غذاخوری

آرد ۱ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار لازم

طرز تهیه کتلت بادمجان رنده شده

سیب زمینی را آبپز کنید و پوست بکنید و بگذارید تا خنک شود.

بادمجان ها را پوست بگیرید و رنده درشت بزنید.

بادمجان های رنده شده را داخل محلول آب و نمک بمدت ۳۰ دقیقه قرار دهید تا تلخی بادمجان ها گرفته شود.

بادمجان ها را از آب و نمک خارج کنید و روی آن آب گرفته تا نمک اضافی آن از بین برود.

آب اضافی بادمجان ها را با فشار دست خوب بگیرید.

بادمجان های رنده شده را در تابه با روغن کمی تفت دهید.

سیب زمینی را بعد از پوست کندن رنده بزنید.

پیاز را پوست بگیرید و رنده ریز بزنید و آب پیاز را بگیرید.

سیب زمینی را به پیاز و بادمجان اضافه کنید.

تخم مرغ ها را بعد ازهم زدن به مخلوط بادمجان ها اضافه کنید.

سپس ادویه ها و شوید و آرد را بیافزایید.

تابه را با کمی روغن روی گاز قرار دهید.

مایه کتلت با کمک قاشق یا قیف داخل تابه ریخته و اجازه دهید سرخ شود.

کتلت ها را روی دستمال روغن گیر قرار دهید تا روغن اضافی آن خارج شود.

روش دوم: کتلت بادمجان رنده شده بدون سیب زمینی

برای تهیه کوکوی بادمجان خام بدون سیب زمینی و گوشت به روش زیر عمل کنید.

مواد لازم تهیه کتلت بادمجان بدون سیب زمینی

بادمجان ۱ کیلو

نمک ۱ قاشق غذاخوری

پیاز ۱ عدد

تخم مرغ ۲ الی ۳ عدد

سیر ۲حبه

آرد ذرت ۱ قاشق غذاخوری

رب انار ۱ قاشق غذاخوری

روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری

فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار لازم

روش تهیه کوکو بادمجان خام بدون سیب زمینی