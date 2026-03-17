گاهی فقط چند قدم فاصله می‌تواند تفاوت بزرگی در ایمنی خانه ایجاد کند. با شروع فصل سرما و روشن شدن بخاری‌ها و رادیاتورها، بسیاری بدون توجه کافی، وسایل مختلفی را در نزدیکی منابع گرمایی قرار می‌دهیم؛ کاری که می‌تواند خطر آتش‌سوزی یا آسیب‌های جدی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. یک آتش‌نشان حرفه‌ای هشدار می‌دهد که برخی وسایل خانگی نباید به هیچ وجه در نزدیکی بخاری، رادیاتور یا دریچه‌های گرمایشی نگهداری شوند.

نیکولای آلن، آتش‌نشان فعال در حوزه آتش‌سوزی‌های جنگلی و بنیان‌گذار مجموعه ایمنی SAFE SOSS، می‌گوید گرمای مداوم، حتی بدون شعله مستقیم، می‌تواند به مرور زمان مواد مختلف را به نقطه اشتعال برساند. به گفته او، بسیاری از آتش‌سوزی‌های خانگی دقیقا از همین بی‌توجهی‌های کوچک شروع می‌شوند.

در ادامه، پنج مورد از مهم‌ترین وسایلی که هرگز نباید نزدیک بخاری یا رادیاتور قرار بگیرند، مرور می‌کنیم.

۱. مبلمان بزرگ

در خانه‌های کوچک، استفاده حداکثری از فضا اغلب به این معناست که مبل، کمد یا تخت را تا حد ممکن به دیوار می‌چسبانیم. اما اگر آن دیوار محل نصب رادیاتور باشد، این کار می‌تواند خطرناک باشد. آلن توصیه می‌کند مبلمان بزرگ همیشه با فاصله‌ای ایمن از منابع گرما قرار بگیرند.

به گفته او، رادیاتورها می‌توانند مواد قابل‌اشتعال مانند پارچه یا چوب را به تدریج تا دمای خطرناک گرم کنند. حتی اگر مبل هرگز آتش نگیرد، گرمای طولانی‌مدت می‌تواند به آن آسیب بزند. بسیاری از مبلمان امروزی از الیاف مصنوعی ساخته شده‌اند که در برابر حرارت بالا ممکن است تغییر شکل دهند، ذوب شوند یا حتی بخارها و گازهای ناخوشایند و بالقوه مضر آزاد کنند.

قاعده کلی از نگاه این آتش‌نشان ساده است: تا حد امکان، حدود یک متر فاصله ایمن بین مبلمان و بخاری یا رادیاتور حفظ شود.

۲. اسپری‌ها و ظروف تحت فشار

اسپری خوشبوکننده هوا، افشانه‌های ضدعفونی‌کننده یا حتی برخی محصولات آرایشی معمولا در سرویس بهداشتی یا اتاق خواب نگهداری می‌شوند؛ فضاهایی که گاهی رادیاتور هم دارند. اما قرار دادن این قوطی‌های تحت فشار نزدیک منبع گرما می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

آلن هشدار می‌دهد که ظروف تحت فشار یا حاوی مواد شیمیایی، در صورت گرم شدن بیش از حد، ممکن است ترکیده یا شعله‌ور شوند. این خطر شاید در نگاه اول اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما موارد متعددی از انفجار قوطی‌های اسپری در نزدیکی بخاری گزارش شده است.

۳. پرده‌ها و پوشش‌های پنجره

پرده‌ها، والان‌ها و کرکره‌ها از جمله وسایلی هستند که اغلب ناخواسته با رادیاتور تماس پیدا می‌کنند. به گفته آلن، این پوشش‌ها می‌توانند به‌شدت قابل اشتعال باشند. خوشبختانه، راه‌حل این مشکل چندان پیچیده نیست.

اگر کرکره افقی دارید که هنگام پایین بودن به بخاری یا رادیاتور می‌رسد، بهتر است هنگام روشن بودن سیستم گرمایشی، آن را بالا بکشید یا در فصل سرد سال همیشه در بالاترین حالت نگه دارید. کرکره‌های عمودی که با منبع گرما تماس دارند، به دلیل خطر ذوب شدن بهتر است تعویض شوند.

در مورد پرده‌های بلند، می‌توان به‌سادگی با کوتاه کردن آن‌ها توسط خیاط یا جایگزینی با پرده‌های کوتاه‌تر خطر را کاهش داد.

۴. کاغذ و مقوا

شاید کمتر کسی رول دستمال کاغذی یا بسته‌های کاغذ را مستقیما روی بخاری بگذارد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که بالای رادیاتور قفسه یا کتابخانه نصب می‌شود. کتاب‌ها، مجلات و جعبه‌های مقوایی همگی در برابر گرمای طولانی‌مدت آسیب‌پذیر هستند.

اگر این وسایل جابه‌جا شوند، بیفتند یا ساعت‌ها در معرض حرارت قرار بگیرند، به‌ویژه زمانی که کسی در خانه نیست، خطر آتش‌سوزی به‌طور جدی افزایش می‌یابد. آلن توصیه می‌کند از قرار دادن هرگونه کاغذ یا مقوا در نزدیکی منابع گرما خودداری شود.

۵. باتری‌ها

در نگاه اول شاید عجیب به نظر برسد، اما باتری‌ها یکی از خطرناک‌ترین وسایلی هستند که ممکن است ناخواسته نزدیک بخاری یا رادیاتور قرار بگیرند. به‌ویژه باتری‌های لیتیوم-یون که در وسایلی مانند دوچرخه‌های برقی، اسکوترها، ابزارهای شارژی و پاوربانک‌ها استفاده می‌شوند.

به گفته آلن، گرما می‌تواند سلول‌های این باتری‌ها را ناپایدار کند و خطر «فرار حرارتی» را افزایش دهد؛ واکنشی زنجیره‌ای که به گرم شدن سریع، انفجار و آتش‌سوزی منجر می‌شود. او تاکید می‌کند که این یکی از سریع‌ترین عوامل در حال رشد آتش‌سوزی‌های خانگی است.

حتی اگر باتری در حال استفاده نباشد، باز هم نباید نزدیک منبع گرما قرار بگیرد. آلن می‌گوید بسیاری از حوادث زمانی رخ می‌دهند که افراد باتری دوچرخه یا اسکوتر برقی را برای خشک شدن، گرم شدن یا حتی شارژ، کنار رادیاتور می‌گذارند.

در نهایت، پیام کارشناسان ایمنی روشن است: گرچه بخاری و رادیاتور برای گرم نگه داشتن خانه ضروری‌اند، اما بی‌توجهی به اطراف آن‌ها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. رعایت چند نکته ساده و حفظ فاصله ایمن، می‌تواند از خسارت‌های مالی و حتی خطرات جانی جلوگیری کند.